Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Gerichtsverfahren sind in zivilisierten Ländern vom Öffentlichkeitsgrundsatz geprägt. In Österreich ist die so genannte Volksöffentlichkeit sogar in der Verfassung niedergeschrieben. Damit soll ganz gemäß dem Artikel 6 der Menschenrechtskonvention ein faires Verfahren fernab allfälliger Justizwillkür garantiert werden.

In Zeiten, in denen aufsehenerregende Verfahren aber geradezu Zuschauerströme anziehen und Schulen Prozessbesuche zur politischen Bildung zählen, finden sich Zuhörer auch immer wieder vor der Türe anstatt im Verhandlungssaal wieder.

Da der ungerechtfertigte Ausschluss der Öffentlichkeit das Verfahren mit Nichtigkeit bedroht, beileibe kein Willkürakt. Das Strafprozessrecht gibt die Richtlinien vor. So kann das Gericht wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder vor der Erörterung des persönlichen Lebens- und Geheimnisbereichs einer Verfahrenspartei Zuhörer ausschließen. Das Finanzstrafrecht und das Jugendgerichtsgesetz sehen dazu noch einen erhöhten Schutz involvierter Personen vor. Laut Rechtsprechung geht der Schutz der Privatsphäre bei Angeklagten nicht allzu weit. So gehen Vergewaltiger oder Konsumenten von Kinderpornografie mit ihrem Ansinnen, dass die Erörterung ihrer Taten doch auch ihre Intimsphäre tangiere, regelmäßig baden. Bei Triebtätern oder auch bei Betrügern und Einbrechern kann den Medien sogar eine Warnfunktion zukommen.

Fühlt sich ein interessierter Bürger ungerechtfertigt ausgeschlossen, kann er gegen den Gerichtsbeschluss übrigens kaum etwas unternehmen. Allenfalls könnte eine Prozesspartei die Nichtigkeit des Verfahrens geltend machen, ein Außenstehender eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs erstatten. All das kann aber eine Anwesenheit im Verfahren nicht erzwingen. Solches gilt jedoch für maximal drei Vertrauenspersonen im Prozess, die ein Angeklagter verlangen kann.

Geht es um Kinder und Jugendliche, gehören zunächst nur Kleinkinder, die dem Gang der Verhandlung nicht folgen können, laut Andreas Stutter, Vizepräsident des Landesgerichts (LG), nicht in den Gerichtssaal. Ausnahmsweise können solche Kleinkinder nur zur unumgänglichen Betreuung in den Saal mitgenommen werden. Für unmündige und mündige Minderjährige sieht das Gesetz jedoch weiter vor, dass sie das Gericht von der Verhandlung ausschließen kann, „wenn durch ihre Anwesenheit eine Gefährdung ihrer persönlichen Entwicklung zu befürchten wäre“. Dies kann mehrfach vorkommen. Zum einen, wenn das Kind selbst Opfer einer Straftat war, zum anderen, wenn ein naher Angehöriger aktiv oder passiv in eine solche involviert war. So etwas könnte laut Stutter traumatisch wirken, genauso wie die Erörterung schwerer Taten aus dem Bereich der Gewalt- und Sexualverbrechen.

Ob das Gericht diese Einschätzung vor Ort vornehmen kann, erscheint fraglich. Stutter: „Bei Schulklassen liegt es letztlich in der Verantwortung des Lehrpersonals, welche Prozesse ihre Schüler besuchen dürfen.“