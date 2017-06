Innsbruck – Es liegt nicht nur oft am unbekannten Aufenthalt oder an einem Umzug ins Ausland, warum unterhaltspflichtige Elternteile – meiste handelt es sich hierbei um Ex-Männer – ihre Unterhaltszahlungen an ein oder mehrere Kinder nicht einhalten. Dafür gibt es verschiedene Gründe, mitunter auch eine Haftstrafe. Wenn jemand die Alimente für seine Kinder nicht zahlt, springt notgedrungen jedenfalls der Bund ein. Und fordert den Betrag – sofern möglich – später vom Verpflichteten zurück.

Doch wie viel muss die Republik zahlen? Allein in Tirol wurde die Rechtsvertretung dafür im Jahr 2016 insgesamt in 3929 Fällen von der Kinder- und Jugendhilfe ausgeübt. Österreichweit bevorschusste der Staat in 49.898 Fällen Geld – der durchschnittliche Auszahlungsbetrag pro Monat betrug dabei 193,45 Euro pro Kind. Der jährliche Betrag an Unterhaltvorschüssen stieg seit dem Jahr 2009 bis zuletzt um rund ein Drittel von rund 106 Mio. Euro auf 136 Mio. Euro an. Das liegt einerseits am erleichterten Zugang zum Unterhaltsvorschuss seit der UVG-Novelle im Jahr 2009 – was den Kindern zugutekam –, aber auch an gesellschaftlichen Entwicklungen, sprich immer mehr Ex-Partner versuchen, sich vor der Zahlungsverpflichtung zu drücken.

Das Geld zurückzuholen, wird für den Staat besonders dann schwierig, wenn die Betroffenen grenzüberschreitend wegziehen und ausfallen. Überhaupt variieren die Bundesländer im Vergleich, wenn es um die Einbringungsquote geht – Tirol liegt hier an dritter Stelle und damit noch vergelichsweise gut. Insgesamt fallen bundesweit knapp über 40 Prozent der Gelder aus, sprich können nicht vollständig zurückgeholt werden.

Für „eine Zentralisierung der Zuständigkeit bzw. eine erhebliche Vereinfachung bei einer grenzüberschreitenden Einbringung“ plädiert auch Silvia Rass-Schell, Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe Tirols.

Helfen würde auch, wenn der Mindestunterhalt generell festgelegt werden würde, damit wäre auch ein leichterer Zugang zu einer Unterhaltsbevorschussung möglich. Die Höhe der Auszahlungsbeträge variiere je nach Grundlage. Je nach OLG-Sprengel gibt es unterschiedliche Praktiken der jeweiligen Pflegschaftsgerichte, wenn es um die Zuerkennung von Vorschüssen geht. Bereits im Jahr 2016 wurde im Bundesrechnungshofbericht unter anderem kritisiert, dass die einbringenden Stellen zu wenig Hilfe für Exekutionsführungen im Ausland bekommen würden. Fakt ist, dass das Thema momentan heiß diskutiert wird – im Bundesministerium läuft dazu nun auch eine Arbeitsgruppe „Kindesunterhalt“. Aus dem Ministerium will man dazu noch keine Details nennen. Es heißt nur, es sei Kennzeichen eines modernen funktionierenden Staatswesens, Ein-Eltern-Familien in prekären Lagen so gut wie möglich zu helfen. (lipi)