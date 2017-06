Innsbruck – Ein 51-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt. Der Einheimische bog gegen 14.20 Uhr am Fischerhäuslweg nach links in den Fürstenweg ein. Dabei verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug, worauf dieses über den dortigen Gehsteig fuhr und hinter der Bushaltestelle zu Boden stürzte. Der 51-Jährige prallte laut Polizei gegen das Bushaltestellenhäuschen und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)