Von Nikolaus Paumgartten

Wattenberg, Innsbruck – Am Donnerstagnachmittag schlägt in unmittelbarer Näher einer 60-jährigen Einheimischen am Wattenberg der Blitz ein. Weil sie den Einschlag körperlich wahrnimmt und einen Herzschrittmacher hat, wird sie zur Sicherheit mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort kann laut Polizeiangaben schließlich Entwarnung gegeben werden: Die 60-Jährige hat den nahen Blitzeinschlag ohne weitere Gesundheitsschäden überstanden.

Die Entscheidung, die Frau ärztlich untersuchen zu lassen, war jedenfalls die richtige, nicht nur wegen des Herzschrittmachers, erklärt Guy Friedrich, Kardiologe an der Innsbrucker Klinik. „Denn auch wenn bei einem Blitzschlag nur sehr kurz Strom durch den Körper fließt, kann es noch Stunden später zu plötzlichen Veränderungen der Stromverhältnisse im Körper und damit zu Herzrhythmusstörungen kommen“, sagt der Kardiologe. Den Strom eines Blitzes nehme man oft als Kribbeln oder leichtes Taubheitsgefühl wahr. Im schlimmsten Fall bleibt bei einem Blitzschlag das Herz sofort stehen, was allerdings eher selten vorkomme. Wahrscheinlicher sei vielmehr, dass aufgrund des Blitzes ein lebensbedrohliches Kammerflimmern entstehe, das sofort behandelt werden müsse. Generell müssen daher Patienten von Blitzschlägen 24 Stunden ärztlich überwacht werden – unabhängig davon, wie intensiv sie den Blitz tatsächlich wahrgenommen haben.

Wer direkt vom Blitz getroffen wird, hat allerdings praktisch keine Überlebenschance, weiß Gerhard Pierer, Leiter der Plastischen Chirurgie an der Innsbrucker Klinik. Denn durch die enorme Hitze von mehreren tausend Grad würden Gewebe und Organe bei einem direkten Blitzeinschlag durch Verkohlung und Verschmelzung massiv geschädigt. Schlägt ein Blitz in unmittelbarer Nähe ein, dann müsse man zunächst durch den Funkenflug mit oberflächlichen Verbrennungen rechnen. Gelangt der Strom in den Körper, kommt es an der Eintritts- und Austrittsstelle zu Verbrennungen. Aber auch im Körper können je nach Intensität des Stroms Nervenbahnen, Gewebe, Blutgefäße oder Muskelmasse geschädigt werden.

Angesichts der voll angelaufenen Gewittersaison rät Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit, Wanderungen und Touren in die Berge mit einem besonderen Blick auf den Wetterbericht zu planen. Kündigt sich ein Gewitter an, sollte man möglichst noch umkehren oder eine sichere Unterkunft erreichen können. Gelingt das nicht mehr, dann sind Hügel, Anhöhen, Gipfel, Grate und andere exponierte Stellen zu meiden. Unterschlupf sollte man in Hütten mit Blitzableiter suchen, kleine Heuschober bieten keinen Schutz. Auch Bäume und Baumgruppen sind laut Gabl zu meiden. Wer vom Gewitter überrascht wird, sollte sich auf den Boden kauern – nicht flach hinlegen – und die Füße dabei möglichst nah beieinander halten. Von leitenden Gegenständen sollte man sich außerdem möglichst fernhalten.