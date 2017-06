Von Sabine Strobl

Innsbruck – Eltern haben kaum alle schulfreien Fenster- und Anschlusstage im Frühjahr frei. Wenn Kinder verschiedene Schulen mit verschiedenen freien Tagen besuchen, kommt Jahr für Jahr ein Chaos heraus, bis Kinderbetreuung und Kurzurlaub organisiert sind. Oder auch nicht. Was ist aus dem Vorschlag von österreichweiten Herbstferien geworden? Warum fallen nächstes Jahr die Semesterferien in die teure Faschingswoche? Wie lange kann man ein Kind aus der Schule nehmen? Eltern, Lehrer und Politik nehmen hier unterschiedliche Positionen ein.

1. ÖSTERREICHWEITE HERBSTFERIEN: Im Frühjahr schlug Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) vor, die recht unterschiedlich konsumierten schulautonomen Tage durch einheitliche Herbstferien zu ersetzen. Bei einer Umfrage (von Research Affairs für Die Presse) konnten sich 51 Prozent der Befragten dafür erwärmen. Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) findet es sinnvoll, „wenn generell für alle Schulen eine Woche Herbstferien vorgesehen werden und dafür entweder die schulautonomen Tage gestrichen oder die Sommerferien um eine Woche verkürzt werden“. Peter Spanblöchl, neuer Vorsitzender der Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und -lehrer für Tirol, versteht die Forderung nach einer einheitlichen Regelung, sie „widerspricht aber unter Umständen den Wünschen der Eltern in Tourismusgebieten, die wiederum regional ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben“ (siehe Punkt 2). Auch Sandra Ballner, Obfrau vom Landeselternverband Tirol, befürwortet Herbstferien: „Bedingung sollte aber sein, dass keine neuen Ferientage hinzukommen. AHS- und BHS-Oberstufe kommen bereits jetzt mit den vorhandenen Schultagen kaum mit dem Stoff durch. Man könnte die Sommerferien um eine Woche verkürzen. Außerdem sollte man am ersten Schultag mit Heft und Buch zu arbeiten beginnen, und das nicht nur in den Volksschulen.“ Auf keinen Fall dürften die schulautonomen Tage beschnitten werden. „Die Entscheidung darüber muss schulautonom bleiben.“ Fazit: Der Vorschlag liegt in der Schublade. Eine Neuregelung müsste laut Palfrader durch eine Änderung des Schulzeitgesetzes auf Bundesebene erfolgen.

2. „SONDERFERIEN“ IN DEN TOURISMUSORTEN: Ferien sind auf Bundesebene festgeschrieben. Wie der Landesschulrat informiert, handelt es sich hierbei also weder um Herbst- noch um Maiferien, sondern um schulfreie Tage (Punkt 4). Wie die Elternvertreterin aber festhält, „brauchen viele Familien in Tourismus­orten selbstverständlich diese Herbstferien. Ob die Familien dann verreisen, ist eine andere Baustelle.“ Auch Lehrervertreter Spanblöchl kann den Trend nachvollziehen: „Lokale Lösungen entstehen vor allem auf Wunsch der Eltern. Das ist durchaus verständlich.“

3. SEMESTERFERIEN IN DER TEUREN FASCHINGSWOCHE: Da Eltern in Tirol nicht nur im Tourismus arbeiten, sondern öfter im eigenen Land Urlaub machen, stößt die Semesterferienregelung auf Ärger. 2018 fallen die Semesterferien ins Faschingsfinale und damit in eine der teuersten Wochen im Winter. Laut Elternvertreterin Ballner sollte auch diese Woche schulautonom verschoben werden können. Doch so einfach geht das nicht. Zu Semesterende sind in der Schule Fristen einzuhalten (speziell im Hinblick auf die geplante neue Oberstufe mit der Semestrierung). Es bräuchte eine Gesetzesänderung.

4. SCHULAUTONOME TAGE: Fakt ist: „Vom Landesschulrat sind für die AHS-Langformen zwei der insgesamt fünf schulautonomen Tage festzulegen, von der Bildungsabteilung des Landes zwei der vier für Pflichtschulen zu Verfügung stehenden schulautonomen Tage. Landesschulrat und Bildungsabteilung stimmen sich hierbei gegenseitig ab, um – vor allem mit Rücksicht auf jene Eltern, die schulpflichtige Kinder in verschiedenen Schultypen haben – zu gewährleisten, dass zumindest diese Tage im ganzen Land für alle schulpflichtigen Kinder gleich sind“, erklärt Palfrader. So sind die Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam 2018 wieder als schulfrei erklärt worden.

5. FREIE TAGE, UM DIE ELTERN BITTEN: Wie der Landesschulrat informiert, kann der Klassenvorstand einen Tag freigeben, die Schuldirektion eine Woche. Anfragen, die darüber hinausgehen, werden an den Landesschulrat gestellt.