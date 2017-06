Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Ein Blick auf den Boden der Innsbrucker Innenstadt lohnt. Zumindest dann, wenn man einen Eindruck vom Ausmaß der achtlos ausgespuckten Kaugummis oder weggeworfenen Zigarettenstummel gewinnen will. Fast alles, was einem da so an kleinen schwarzen Punkten ins Auge sticht, sind Kaugummi-Überbleibsel. Einen freien Quadratmeter Asphalt oder Pflaster zu finden, ist schwer.

Innsbrucks Vizebürgermeister Christoph Kaufmann (FI) ist für den Straßenbetrieb zuständig. Also jene Mannschaft, welche u. a. 380.000 m² Gehsteigfläche sauber zu halten hat und pro Jahr 730.000 Papierkorbentleerungen durchführt. Die Reinigung ist intensiv und kostspielig. Aber Sauberkeit ist der Bevölkerung ein großes Anliegen. Dieses Thema würde regelmäßig an die Stadt he­rangetragen, sagt Kaufmann. Von einer „Aktion scharf“ will Kaufmann deshalb nicht reden, wenn er ankündigt, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag einen Prüfantrag einzubringen. Vielmehr gehe es ihm um eine Bewusstseinsbildung und darum, dass jeder Einzelne auch für die Sauberkeit in der Stadt mitverantwortlich ist.

Ziel von Kaufmann ist die Erlassung einer ortspolizeilichen Verordnung, die das Verunreinigen von Straßen und öffentlichen Plätzen mit Kaugummis, Zigarettenstummeln, Hundekot, Abfallresten und mehr unter Strafe stellt. Der Strafrahmen soll 35 bis 50 Euro betragen, die mobile Überwachungsgruppe (MÜG) die Verordnung kontrollieren. „Wir haben viel Geld in die Neugestaltung öffentlicher Plätze gesteckt – die teils extreme Verschmutzung wird aber nicht besser“, begründet Kaufmann den Prüfantrag, der innerkoalitionär nicht akkordiert ist. Wien und Graz haben bereits solche Regelungen. Graz hat erst kürzlich die Strafen auf 35 Euro angehoben.

Bei der letzten Großreinigung des Innsbrucker Hauptbahnhof-Terminals, so Kaufmann, habe die betreffende Firma die Zahl der entfernten Kaugummis gezählt: Es waren an die 80.000 Stück.