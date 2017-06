Madrid - Manche Feministinnen feiern es als großen Erfolg für das weibliche Geschlecht, andere belächeln die Entscheidung der Madrider Stadtregierung: Seit neuestem ist das sogenannte "Manspreading" in den öffentlichen Verkehrsmitteln der spanischen Hauptstadt untersagt. Will heißen: Breitbeiniges sitzen war gestern.

Das Wort "Manspreading" steht seit 2015 in Oxford Englisch Dictionary - dem anglizistischen Gegenstück des Dudens. Es bezeichnet die, vorwiegend männliche, Eigenart derart breitbeinig da zu sitzen, dass die Plätze links und rechts des "Manspreaders" einiges an Fläche einbüßen.

"Zivilisiertes Benehmen"



In den US-Metropolen New York und Philadelphia gab es bereits Kampagnen gegen die machohafte Platzverschwendung in U-Bahnen und Co. Auch die britische Hauptstadt London plant etwas Vergleichbares. Madrids Verantwortliche gingen einen Schritt weiter und ließen ein Verbotsschild für "Manspreading" in allen Bussen und Bahnen anbringen. Gleichgesetzt mit dem Rauch- und Essverbot.

Mit dem Verbot will man, wie das madrilenische Rathaus auf Twitter schreibt, dafür sorgen, dass die Fahrgäste "an die Notwendigkeit eines zivilisierten Benehmens in den öffentlichen Verkehrsmitteln" erinnert werden.

Spanische Frauenrechtlerinnen, die kritisieren, dass das "Manspreading" eine männliche Form sei Macht auszuüben und Besitz "zu markieren", feiern den Erlass. Auch in den sozialen Netzwerken wird der "Manspreading"-Verbot mit viel Lob überhäuft.

"Vorbei ist es mit deiner Nachricht, dass der öffentliche Raum dir mehr als mir gehört", schreibt etwas die Twitter-Nutzerin "Feministas Hartas" unter ein Bild, das einen Mann zeigt, der zwischen seinen ausgebreiteten Beinen mit seinem Handy hantiert.(TT.com, bfk)