Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Routinekon­trolle des Innsbrucker Straßenstrichs am vergangenen Wochenende war für die Polizeibeamten eine fade Angelegenheit: Am Südring und am Mitterweg ließen sich keine Prostituierten blicken. Lediglich am Innrain geriet eine aufreizend bekleidete Dame in den Fokus der Beamten.

Die Flaute am Straßenstrich war weder ein Einzelereignis noch ein Zufall: Spätestens seit der vierwöchigen Aktion scharf im April sind die Pros­tituierten aus dem Innsbrucker Straßenbild weitgehend verschwunden. Nicht aber aus Innsbruck, wie einschlägige Rotlicht-Kontaktseiten im Internet zeigen. Dort bieten sich Dutzende Frauen mit Fotos an, listen ihre Angebote auf und nennen Preise. Fast immer sind auch die Telefonnummern angegeben, unter denen die meist aus Osteuropa stammenden Prostituierten zu erreichen sind.

Die eigentlichen Treffen mit den Freiern finden dann in Wohnungen statt. Das bestätigt auch Florian Greil, Leiter des Strafamtes der Landespolizeidirektion: „Wir stellen fest, dass die Wohnungspros­titution seit dem Rückgang des Straßenstrichs wieder zunimmt.“ Die Adressen sind mittlerweile über das ganze Stadtgebiet verteilt. Die klassischen Rotlicht-Zentren wie Südring und Mitterweg sind ebenso dabei wie neuerdings auch die Gumppstraße in Pradl oder der Stadtteil Amras.

Eine Entwicklung, die die Arbeit der Polizei keineswegs vereinfacht. Denn die Prostituierten sind vorsichtig, schauen sich die Kunden erst einmal aus sicherer Entfernung an, ehe sie sie per Handy zu ihren Wohnungen lotsen. Polizisten, die sich als Freier ausgeben, haben wenig Erfolgsaussichten: „Die Damen kennen die meisten von uns halt schon“, sagt ein Beamter. Dennoch gelang es der Polizei bereits, die eine oder andere Wohnungspros­tituierte zu überführen und anzuzeigen.

Der Ermittlungsaufwand ist allerdings deutlich größer: einmal, weil die Anbahnung nicht gut sichtbar am Gehsteig, sondern im Internet stattfindet. Andererseits sind auch Wohnungen deutlich schwerer zu überwachen als der Straßenstrich.