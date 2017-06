Von Reinhard Fellner

Kössen — Im Rahmen des Forums der Staatsanwälte begrüßte die leitende Oberstaatsanwältin Brigitte Loderbauer am Mittwoch Verfassungsschutzdirektor Peter Gridling. Wie schon Referenten vor ihm mahnte Gridling rund 100 Staatsanwälte, sich auf neue Gesellschaftsentwicklungen einzustellen. Staatsfeinde, wie Freeman oder der Staatenbund Österreich, gehören dazu. Diese gehen sogar aktiv gegen Personal und Einrichtungen der Republik vor.

Eine Novelle des Strafgesetzbuches macht Mitglieder dieser Gruppierungen oder deren Unterstützung nun verfolgbar. Straf-Sektionschef Christian Pilnacek dazu: „Wir wollen nicht warten müssen, bis die Gefahr in einer anderen Straftat strafrechtlich greifbar geworden ist." Von 20.000 georteten Sympathisanten sind dem Verfassungsschutz 1300 Personen bekannt — zehn Prozent davon sind Waffenbesitzer. Im TT-Gespräch erklärte Gridling, dass der Verfassungsschutz auch sonstige Gefährder im Auge habe.

Zum Islamismus sieht der oberste Terrorismusbekämpfer in Österreich keine Problembezirke wie beispielsweise das Brüsseler Molenbeek. Aber man habe an die 300 kampfbereite Jihadisten — vor allem im Raum Graz, Wien und Niederösterreich — im Visier. Noch von der jetzigen Regierung erhofft sich Gridling die Novelle der Strafprozessordnung für Zugriffe auf das Internet, WhatsApp oder Skype. Erlaubt, aber zurzeit für die Exekutive nicht möglich. Ein Trojaner soll helfen: „Die Kommunikation hat sich verändert. So wie schon vor 20 Jahren das Telefon müssen wir heute WhatsApp überwachen können!"