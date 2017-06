Buckinghamshire, Exeter - Aufs Schwitzen im Büro hatte Joey Barge aus Großbritannien so gar keine Lust. Deshalb zog sich der Mann aus Buckinghamshire kurzerhand Shorts an - obwohl das eigentlich gegen die Kleiderordnung seiner Firma verstößt.

"Wenn Frauen Röcke und Kleider anziehen dürfen, darf ich dann diese smarten Shorts tragen?", frage der 20-Jährige provokant auf Twitter.

Sein Chef - Barge arbeitet in einem Callcenter - schickte ihn aber prompt wieder nach Hause. Er solle sich umziehen, war der Auftrag. Doch statt in langen Hosen aufzutauchen, wie es der Firmen-Dresscode vorschreiben würde, zog sich der junge Mann ein pink-rot-schwarzes, kurzes Kleid über und fuhr damit zurück ins Büro.

Der Daily Mail erzählte Barge: "Sie sagten mir, es sei ein bisschen zu bunt und fragten mich, ob ich mich zu Hause nochmal umziehen wolle, weil sie jetzt kurze Hosen wegen meines 'Protests' erlaubten." Wie es in dem Bericht weiter heißt, seien jetzt Dreiviertelhosen in dem Callcenter erlaubt - wenn auch nur in den Farben Schwarz, Beige oder Dunkelblau.

Der Aufforderung nach Hause zu fahren und sich umzuziehen kam der 20-Jährige nicht nach. Er beendete den Arbeitstag wie er in angefangen hatte: im Kleid.

Schulbuben in England tragen Rock

An britischen Schulen herrscht Uniform-Pflicht. An einer Schule in Exeter haben Mädchen die Wahl: Rock oder Hose. Ihr männlichen Schulkollegen haben dagegen nur eine Wahl: lange Hosen. Nachdem es in der vergangenen Tagen auch in England sehr heiß war, baten die Buben mit Shorts zur Schule kommen zu dürfen. Aber das ist ja verboten. Wie die BBC berichtet, hatte die Direktorin dann einen - vielleicht nicht ganz ernst gemeinten - Vorschlag: Kommt doch einfach im Rock.

Gesagt, getan: in den vergangenen zwei Tagen tauchten insgesamt mehr als 30 Burschen im karierten Faltenrock im Klassenzimmer auf. Wie es sich denn so anfühle im Rock, fragte eine Reporterin des lokalen Nachrichtenportals Devon Live. "Ziemlich gut, ein frischer Luftzug", sagte einer der jungen Schüler.

Unterstützung bekamen die kleinen Rebellen von ihren Eltern. "Ich bin sehr stolz, dass sie gemeinsam für ihr Recht eintreten", sagte eine Mutter der BBC. Ob die Burschen jetzt ihre kurzen Hosen erlaubt bekommen. Noch ist die Kleiderordnung nicht geändert. "Aber nachdem warmes Wetter immer normaler wird, wäre ich glücklich eine Änderung in der Zukunft in Betracht zu ziehen", sagte die Schulleiterin der BBC. Ob die Buben bis dahin weiter Röcke tragen, wenn es heiß ist? Noch hat die Direktorin sich nicht zu der Protestaktion geäußert. (bfk, smo)