Innsbruck – Wasser stellt die Wissenschaft noch immer vor Rätsel. Innsbrucker Forscher haben nun mit deutschen und schwedischen Kollegen beobachtet, dass es bei ca. minus 140 Grad seine Beschaffenheit abrupt ändert. Man müsse gar von zwei verschiedenen Flüssigkeiten sprechen, wie Thomas Lörting vom Institut für Physikalische Chemie an der Uni Innsbruck erklärte.

2013 zeigte sich, dass sich Moleküle bei etwa minus 150 Grad schnell zu bewegen beginnen. „Das ist etwas, was man bei so tiefen Temperaturen eigentlich nicht kennt“, so Lörting. Für die neue im Fachjournal PNAS veröffentlichte Studie wurden Proben aus hochdichtem amorphen Eis in Hamburg mit einem extrem gebündelten Röntgenstrahl bei verschiedenen Temperaturen bestrahlt: Je wärmer das Wasser wurde, desto schneller wurde die Bewegung der Moleküle, bei knapp minus 140 Grad Celsius „verändert sich die Probe plötzlich massiv. Die Atome ordnen sich um und die Probe wird um 25 Prozent voluminöser bzw. die Dichte nimmt um 25 Prozent ab“, sagte Lörting.

„Das ist für uns der erste, fast unumstößliche Beweis, dass es tatsächlich einen Übergang zwischen zwei verschiedenen Flüssigkeiten von Wasser gibt, die sich durch die Dichte unterscheiden“, so Lörting. Das kenne man zwar z. B. von einer Kombination aus Wasser und Öl. Dass das aber auch bei reinem Wasser gelten könnte, ist laut Lörting „ganz neu“. (APA)