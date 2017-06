Von Benedikt Mair und Marco Witting

Innsbruck – Freud und Leid in einem Wetterbericht. Die Sonnenanbeter, Schwimmbadbetreiber und Eisdielen trauern der zu Ende gehenden Hitzewelle nach. Landwirte und jene, denen es in den vergangenen Tagen zu heiß war, sehnen dagegen Regen und der nächsten Kaltfront entgegen. Spätestens mit Donnerstag stellt sich dann wirklich eine neue Wetterlage in Tirol ein. Und die Pessimisten fragen sich, war’s das vielleicht schon mit dem Sommer 2017?

Nein. Und der heutige Siebenschläfertag ist dafür auch kein guter Indikator. Das hat historische Gründe (siehe Kasten) und meteorologische. Denn heute wird es zwar wechselhaft, morgen aber noch einmal über 30 Grad heiß. Gut möglich ist aber, dass der Juli unbeständiger wird, als es der Juni war, weiß Josef Lang, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck. Zwar würden die Temperaturen erfahrungsgemäß im Juli ansteigen. Wann und ob es heuer noch einmal so lange hochsommerlich werden wird wie in den vergangenen Wochen, ließe sich aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Der weitere Verlauf des Sommers liegt laut dem ZAMG-Experten noch völlig im Dunkeln. „Besonders was das Wetter im August anbelangt, haben wir derzeit noch absolut keine Ahnung, können keine Prognosen erstellen“, sagt Lang. Nach der ersten Juli-Woche würde sich der meteorologische Nebel dann etwas lichten: „Gibt es schönes Wetter, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es ein heißer und sonniger Sommer wird. Bei Regen, könnte es sein, dass im August eher Kino-Wetter vorherrscht.“

Insgesamt gesehen ist das Jahr 2017 bisher eindeutig zu warm. Das Jahresmittel des ersten Halbjahrs liegt mit 1,2 Grad deutlich über jenem der vergangenen 30 Jahre (die ZAMG-Statistik zieht für den Durchschnittswert die Jahre 1981 bis 2010 heran). Im Tiroler Oberland liegen die Jahrestemperaturen teilweise sogar um 1,7 Grad höher als im Schnitt. Im Juni war es überall um drei Grad wärmer als sonst. Ein großes Thema der vergangenen Tage waren auch die Niederschläge. Bundesweit gab es heuer bisher nur knapp 84 Prozent des Jahresmittels, im Juni waren es gar nur 60 Prozent der normalen Regenmenge. Besonders trocken war und ist es in Osttirol. Hier gab es stellenweise nur 40 Prozent der sonst üblichen Niederschläge.

Hitzeperiode für die Rekordbücher

Ein paar Tage sind es noch im Juni 2017: Doch der Monat wird, vor allem dank der vergangenen Tage, als einer der heißesten der Messgeschichte eingehen. Bis zu 3,7 Grad wärmer als normal, so rechnen die Experten der ZAMG, könnte der Monat heuer werden. Nur im Juni 2003 (4,1 Grad über dem Mittel) war es wohl noch heißer. Ungewöhnlich sind auch die in Summe geringen Regenmengen der letzten Wochen. „Mai und Juni 2017 werden sich ziemlich sicher unter den fünf trockensten Mai-Juni-Perioden seit dem Niederschlagsmessbeginn im Jahr 1856 einreihen“, zieht ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik eine erste Bilanz. Bisher österreichweit am trockensten war es hier im Jahre 1917.

Ab Donnerstag sorgt Polarluft für Abkühlung

Schwül und warm bleibt es. Zumindest bis Mittwochabend. Dann wird es merklich kühler – laut Prognosen um bis zu zehn Grad Celsius. Die seit Tagen andauernde Hitzewelle werde ab Donnerstag durch einströmende Polarluft unterbrochen, weiß Josef Lang, Experte bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck. „Es könnte sogar sein, dass die Gipfel der höchsten Berge angezuckert werden“, sagt Lang. Denn: Mit der kalten Luft kommen auch Wolken und Regen nach Tirol. Besonders in Osttirol und am Hauptkamm ist mit kräftigem Regen zu rechnen. Auch zum Wochenende hin bleibt es kühl und unbeständig. Die Sonne lässt sich nur selten blicken.

Belastung durch Ozon bereits jetzt enorm hoch

An 23 Tagen wurde an der Messstelle Innsbruck-Nordkette im Jahr 2016 der Ozongrenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Bis inklusive Sonntag waren es heuer schon 25 Tage, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mitteilt. Damit ist die Belastung durch Ozon bereits jetzt alarmierend hoch. „Grundsätzlich ist es zwar so, dass die Ozonwerte ansteigen, wenn es viele Hitzetage in den Sommermonaten gibt“, sagt Christian Gratzer, Pressesprecher des VCÖs. So seien im extrem heißen Jahr 2015 auf der Nordkette an 65 Tagen zu hohe Ozonwerte gemessen worden. Nicht vergessen werden dürfe jedoch die Rolle des Menschen: Autofahrten seien möglichst zu vermeiden.

Siebenschläfertag hat keine Gültigkeit mehr

Ist es rund um den heutigen Siebenschläfertag schön, dann gibt es auch in den folgenden sieben Wochen gutes Wetter. So lautet zumindest eine alte Bauernregel. Die, laut Josef Lang von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck, genau genommen bereits seit dem 16. Jahrhundert keine meteorologische Gültigkeit mehr hat. „Durch die gregorianische Kalenderreform im Jahr 1582 hat sich der Lostag für eine Wetterprognose für den Sommer nach hinten verschoben“, sagt Lang. Dieser liege rund um den 7. Juli. Dort gäbe es laut dem ZAMG-Experten dann jedoch eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent, dass das Wetter in den kommenden Wochen gleich bleibt.