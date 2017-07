Los Angeles — Ein Kleinflugzeug mit zwei Menschen an Bord hat am Freitag auf einer der meist befahrenen Autobahnen im US-Staat Kalifornien eine Bruchlandung hingelegt. Dabei ging das zweimotorige Flugzeug in Flammen auf. Die beiden Insassen — der 62-jährige Pilot und eine 55-jährige Passagierin — hätten den Crash überlebt und seien in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die „Los Angeles Times" unter Berufung auf die Feuerwehr.

Flugzeug krachte in Auto: keine Verletzten

Wie durch ein Wunder wurde auf dem fünfspurigen Highway sonst niemand verletzt. Und das, obwohl das Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der Fahrbahn landete. Nachdem die 42 Jahre alte Cessna 310 einige Meter weit schlitterte, krachte sie gegen ein Auto und ging in Flammen auf. Der Fahrer des Autos, laut Flughafensprecher ein Feuerwehrmann aus Catalina Island, überlebte die Kollision unverletzt. Wie von Sinnen sprang er aus dem Wrack und griff zu einem Feuerwehrlöscher, den er im Kofferraum liegen hatte.

Doppeltes Glück für die beiden Fluginsassen: Auch ein Arzt passierte die Unfallstelle, er stieg aus dem Auto und leistete erste Hilfe. Laut ihm waren beide bei Bewusstsein, klagten aber über Rückenschmerzen. Lebensgefährlich wurden der Mann und die Frau aber nicht verletzt.

Das Chaos hatte auch eine Karambolage von fünf Autos zur Folge, aber auch hier kam niemand zu Schaden.

UPDATE: Man and woman survived plane crash onto 405 Freeway, hospitalized with non-life threatening injuries. https://t.co/kWTJTsTKTo pic.twitter.com/JMcX3ttRBv

— CBS Los Angeles (@CBSLA) 30. Juni 2017

Die Cessna war nach Angaben der Flugaufsichtsbehörde kurz zuvor auf dem nahe gelegenen John-Wayne-Flughafen gestartet. Der Pilot meldete einen Notfall. Das rechte Triebwerk sei ausgefallen. Er schaffte es nicht mehr, auf dem Flughafen notzulanden. Der 62-Jährige befürchtete eine Katastrophe.

Aufnahmen von der Unfallstelle zeigen das brennende Wrack und dichten Rauch über der Autobahn. Der Verkehr kam zum Stillstand. Mehrere Spuren des Highways mussten vorübergehend gesperrt werden. (TT.com, APA)