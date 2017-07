Pfaffenhofen - Die Besitzerin einer Wohnung in Pfaffenhofen war gerade nicht Zuhause, als am Donnerstagnachmittag auf ihrem Balkon ein Brand ausbrach. Über eine Sitzecke breitete sich das Feuer aus und griff schnell auf die mit Holz verkleidete Fassade über. Mit insgesamt 40 Wehrleuten rückten die Feuerwehren von Telfs und Pfaffenhofen an und konnten die Flammen schnell zurückdrängen.

Aus der Wohnung konnte ein Hund unversehrt gerettet werden. Die 37-Besitzerin wurde per Telefon über das Brandereignis informiert.

Zwar ist die Brandursache noch nicht vollends geklärt, wie aber die Polizei berichtet, könne von einem "unsachgemäßen Umgang mit Rauchwaren" ausgegangen werden. Der entstandene Sachschaden ist enorm, sei laut Polizei aber durch eine Versicherung abgedeckt. (TT.com)