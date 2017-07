Reutte, Vils – Das Städtchen Vils wäre beinahe seiner „urbanen“ Benennung gerecht geworden und hätte ein Freudenhaus bekommen. Nachdem die Gemeinde Reutte das Hotel Urisee zwar in Sonderfläche Bordell umgewidmet, BM Alois Oberer dieses in seiner Bedarfsprüfung dann aber abgelehnt hatte, machte sich die deutsche Werberin auf die Suche nach neuen Standorten – und wurde im Gewerbegebiet Vils/Stegen fündig. Dort hätten gleich zwei Umstände einen Start erleichtert. Erstens wäre in dem schon gewidmeten Gewerbegebiet keine Sonderwidmung Bordell und damit Befassung des Gemeinderates notwendig gewesen. Und zweitens hätte BM Günter Keller das Bordell genehmigt, wie er sagt. Glück hatte die Deutsche in Vils trotzdem keines. Beim erste­n Grundstück, das sie kaufen hätte können, räumte der Vilser Besitzer des Nachbargrundstücks – ein Bordellgegner – kein Überfahrtsservitut ein. Und bei einem weiteren Grundstück wollte die Deutsche selbst keinen Baurechtsvertrag unterschreiben – also kaufen und nicht pachten.

Jetzt blicken wieder alle Augen gespannt nach Reutte. Am Montag tagte der Landesverwaltungsgerichtshof in Sachen Berufung Hotel Urisee. Die Spannung bleibt erhalten – denn das Urteil ergeht schriftlich. (hm)