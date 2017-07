DNA-Spuren und Fingerabdrücke: Teufelszeug für Einbrecher und sonstige finstere Gestalten. So musste gestern, über sieben Jahre nach dem Einbruch in einen Kössener Supermarkt, ein Georgier im Landesgericht Platz nehmen. Nach einem Spurenabgleich klickten auf einer Wiener Baustelle die Handschellen. Vor Richterin Verena Offer bekannte sich der 29-Jährige für mehrere damalige Taten vollinhaltlich schuldig. Als Asylwerber sei er damals in Innsbruck gewesen und habe sich von einem Landsmann als Fahrer anheuern lassen. Den Tresor des Supermarkts habe man dann durch ein Fenster in den Pkw verbracht und die 10.576 Euro Beute geteilt. Dass die Tat (wie andere) aber wie angeklagt das Werk einer kriminellen Vereinigung gewesen war, wollte der Georgier partout nicht zugestehen, dies war ihm auch nicht zu beweisen. So blieb es als späte Strafe bei 18 Monaten Haft – 12 davon bedingt.

Ein Postzusteller auf Abwegen wurde indes zu einer Geldstrafe von zur Hälfte bedingten 1200 Euro verurteilt. Der Mann hatte irgendwann begonnen, Briefe aus dem Zustellwagen abzuzweigen, in denen er sich Vermögenswerte erhoffte. Ein Fuchs war er dabei freilich nicht, denn er übertrieb es damit derart, dass sofort auffiel, dass gerade auf seiner Tour seltsam viele Zusendungen verschwanden. Insgesamt 102 Zusendung im Wert von 10.000 Euro waren zusammengekommen. (fell)