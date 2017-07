Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Am Söller Parkplatz „Steinerne Stiege“ bei der Eibergbundesstraße war am 6. November hinter den Leitplanken eine Leiche entdeckt worden. Ein Zufall, der ein an sich perfekt geplantes Verbrechen auffliegen hatte lassen. Nur drei Meter neben dem Fundort ist eine 70 Meter tiefe Schlucht, in der man den Leichnam wohl niemals gefunden hätte. So konnte man anhand eines an der Leiche vergessenen Autoschlüssels das südländische Opfer mit zehn Einschusslöchern jedoch als einen Griechen aus München identifizieren. Für die Polizei der Schlüssel zum Erfolg: In der vermeintlichen Wohnung des Opfers fand sich nämlich die Tatwaffe. Der Täter war somit schnell gefunden. Und dies, obwohl der 29-jährige Grieche bezüglich Fahrt, Autos und Handys wirklich alles getan hatte, um die Tat zu verschleiern. Sogar die Beretta-Pistole hatte er schon wieder mit Waffenöl geputzt gehabt, um nur ja alle Schmauchspuren zu beseitigen.

Als dann aber schnell festgestanden war, dass es sich um die Tatwaffe handelte, folgte ein umfassendes Geständnis, das bis gestern vor einem Innsbrucker Schwurgericht gleichlautend war. „Alles, was der Staatsanwalt vorgetragen hat, stimmt leider. Wir sind geständig und hoffen auf Milde, da mein Mandant zum Instrument wurde“, so der Münchner Verteidiger Georgios Vlachopoulos im Eingangsplädoyer.

Demnach waren die Gewalttaten innerhalb der Familie des 31-jährigen Toten das Motiv für die Tat. Immer wieder habe der Langzeitarbeitslose seine 32-jährige Frau verprügelt und zuletzt auch die sechsjährige Tochter drangsaliert. Als Freund der Familie sei der 29-Jährige immer wieder den Schilderungen von Übergriffen ausgesetzt gewesen. Dazu war ein immer engerer Kontakt zur 32-Jährigen gekommen. Dieser ging bald in Berührungen und Küsse über – auch in Träume von einer gemeinsamen Zukunft als Familie und einem Neustart in Griechenland.

Der Angeklagte: „Sie hat mir eine Glanzwelt vorgespielt!“ Nach einem weiteren Übergriff habe er seinem Freund eine lukrative Auftragsfahrt nach Tirol vorgegaukelt und ihn am – zuvor über das Internet ausgekundschafteten – Tatort erschossen.

Die Tatausführung glich jedoch in seltener Weise einer gezielten Hinrichtung als letzter Denkzettel: So hatte der 29-Jährige auf den 31-Jährigen elf Schüsse abgegeben, wobei nur einer den Flüchtenden verfehlt hatte. Dieser klammerte sich noch kniend an den Landsmann. Nach allein vier Schüssen in den Kopf war das Leben des ungeliebten Nebenbuhlers jedoch zu Ende. „Ich habe ihm für jeden Übergriff einen Schuss verpasst!“, gestand der Angeklagte gestern ein.

Erst als die gewieften Münchner Ermittler dem Täter jedoch eröffneten, dass er wohl nicht der einzige Mann im Leben der nunmehrigen Witwe war, lenkte der 29-Jährige das Licht auch auf die Frau. So habe diese vom Tatplan nicht nur gewusst, sondern den einstigen Arbeitskollegen in seinem Tun durch Zuwendung und diverse Planungshandlungen sogar noch unterstützt. Auch sei man gemeinsam zum Schluss gekommen, dass man eine solche Tat mit einer Pistole ausführen müsse. So hatte der Grieche der Deutschen nach der Tat gleich eine kryptische SMS gesendet, ob ihr Mann denn noch schlafe. Später wurde ein Gespräch abgehört, indem die 32-Jährige den Erstangeklagten für das Aufbewahren der Pistole tadelte: „Na bravo! Ich hab’ dir doch gesagt, du sollst sie verschwinden lassen!“

Für Verteidigerin Ursula Pernfuss ein Spiel, das die Mandantin für ihren gutmeinenden Helfer mitspielen musste. Die 32-Jährige beteuerte gestern ihre Unschuld und dass sie am Tag der Tat zwar vom Mordplan des Freundes gehört, aber diesen brüsk abgelehnt hatte: „Spinnst!? Ich muss jetzt halt ins Frauenhaus!“, wollte sie gesagt haben. RA Pernfuss: „Die Frau erfuhr erst nach dem Mord von der Tat – und das ist nicht strafbar.“

Das Urteil der Geschworenen: Heimtückischer, geplanter Mord und Beitrag zum Mord – lebenslange und 15 Jahre Haft ergingen nicht rechtskräftig.