Innsbruck, Söll - Der Fall der griechisch-bayrischen Tragödie, die Ende letzten Jahres auf einem Söller Parkplatz mit zehn Schüssen auf einen 32-jährigen Griechen und in einer Doppelmord-Anklage gegen dessen Bekannten (29) und seine Ehefrau (32) geendet hatte, wurde am Mittwoch in Innsbruck vor Gericht verhandelt.

Der 29-Jährige wurde wegen Mordes schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Ehefrau, welche die Tat bestritten hatte, wurde als Beitragstäterin zu 15 Jahren Haft verurteilt. Als erschwerend wertete das Gericht die heimtückische Planung eines Mordkomplottes sowie die Tatsache, dass einem Sechsjährigen der Vater genommen wurde. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Nachdem das Pärchen aus Deutschland ausgeliefert worden war, wurde erst im Mai Mordanklage gegen beide eingebracht. Heute fand nun der Prozess in Innsbruck statt. Vorsitzende des Schwurgerichtshofs war Richterin Helga Moser. Der 29-Jährige legte ein umfassendes Geständnis ab. Die Witwe bestritt vor Gericht jegliche Beteiligung an der Tat.

Gewalttätigkeiten als Motiv

Motiv für das Liebes-Mordkomplott sollen laut Staatsanwalt Hansjörg Mayr Gewalttätigkeiten seitens des Opfers gewesen sein: „Die beiden Angeklagten planten nach deren bisherigen Aussagen gemeinsam, den Ehemann der Zweitangeklagten zu töten, weil dieser wiederholt gewalttätig gegen sie und die gemeinsame sechsjährige Tochter war und in einer Trennung kein möglicher Ausweg gesehen wurde. Für den Fall einer Trennung hätte die Frau nämlich befürchtet, ihr Mann könnte mit der Tochter wieder nach Griechenland ziehen.“

Beim Erstangeklagten handelt es sich um einen gemeinsamen Freund des Paares. „Er hat sich nach dem ,Verschwinden‘ des Ehemannes wiederum eine Beziehung mit der Witwe erhofft“, so Mayr zur TT. Die Schuss-Tatausführung glich dann einer Hinrichtung für die erteilten Schläge.

Die Witwe wurde als dessen Beitragstäterin angeklagt. Ihr wird aufgrund der Aussagen des 28-Jährigen angelastet, dass sie dem Plan, ihren Mann zu töten, mehrfach zugestimmt, sogar Ratschläge zur Tatausführung und zum Verhalten nach der Tat erteilt und dem 28-Jährigen eine gemeinsame Zukunft nach der Tat in Aussicht gestellt hätte.

„Die beiden Angeklagten haben das Mordkomplott gemeinsam geschmiedet“, bekräftigte Staatsanwalt Florian Oberhofer in seinem Eröffnungsplädoyer.

29-Jähriger will sich schuldig bekennen

Zum Prozessauftakt kündigte der Anwalt des 29-Jährigen bereits an, sein Mandant werde sich schuldig bekennen. „Alles was der Staatsanwalt eben gesagt hat, ist richtig“, erklärte der Rechtsanwalt.

Die Witwe werde sich jedoch nicht schuldig bekennen. „Sie ist keine Beitragstäterin“, meinte ihre Verteidigerin. Sie habe zum ersten Mal am Tag der Tat vom Plan des Angeklagten erfahren. Dabei habe sie auch noch gesagt, „das will ich nicht“, so die Rechtsanwältin.

Umfassendes Geständnis

Der 29-jährige Grieche legte später ein umfassendes Geständnis ab. „Ich habe ihn erschossen. Jede Patrone, die ich abgefeuert habe, stand für einen Übergriff auf seine Tochter und seine Frau“, sagte der Angeklagte. Vor rund einem Jahr habe er zum ersten Mal mit der ebenfalls angeklagten Witwe darüber gesprochen, dass man ihren Mann „aus dem Weg räumen“ müsse.

Den Entschluss zur Tat hätten sie gemeinsam gefasst, erklärte der Grieche. Die Idee ihren Mann zu töten, sei jedoch von der 32-jährigen Witwe gekommen. Außerdem habe sie ihm gesagt, dass die Tat nicht in Deutschland geschehen soll und dass er einen Weg finden soll, damit man ihm nichts nachweisen könne, sagte der Angeklagte.

„Von einer Tötung war nie die Rede“

Die 32-Jährige berichtete in ihrer Aussage zuerst von ihrer Ehe mit dem Getöteten. Er habe sie geschlagen und bedroht. „Ich weiß nicht wie oft, es waren aber viele male“, so die Deutsche. Als er schließlich auch gegenüber ihrer gemeinsamen Tochter handgreiflich geworden war, sei für sie klar gewesen, dass sie weg müsse.

Von der Tat zeichnete die Witwe jedoch ein ganz anderes Bild. Von einer Tötung war nie die Rede, für mich war klar, dass ich ins Frauenhaus muss“, meinte die Beschuldigte. Erst am Tag der Tat habe der 29-Jährige ihr erzählt, dass er ihren Mann „aus dem Weg räumen“ wolle. „Ich konnte es gar nicht glauben“, verteidigte sich die 32-Jährige. Sie bekannte sich, wie von ihrer Verteidigerin angekündigt, nicht schuldig. (fell, TT.com, APA)