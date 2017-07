Von Tamara Stocker

Amsterdam — Die Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb ist um eine Negativ-Schlagzeile reicher. In Amsterdam kam es am Sonntag zu einem schockierenden Vorfall, bei dem ein Vermieter eine junge Frau die Treppe hintunterstieß. Der Grund: Sie und ihre Freundinnen hatten die Check-out Zeit um eine Stunde überschritten. Die Südafrikanerin blieb nach dem Sturz regungslos liegen, kam in ein Krankenhaus. Sie erlitt neben Blutergüssen und Prellungen am ganzen Körper auch eine Gehirnerschütterung. Die niederländische Justiz prüft eine Anklage wegen versuchten Mordes.

Ein Video des Vorfalls kursiert seitdem in den sozialen Netzwerken. Die südafrikanische Fotografin Zanele Muholi veröffentliche die Szenen auf ihrem Instagram-Profil. Die Aufnahme stammt allerdings nicht von ihr. Bei dem Opfer handelt es sich um ihre Freundin und Mitarbeiterin Sibahle Nkumbi, die anlässlich einer Vernissage Muholis mit ihr nach Amsterdam gereist war. Nkumbi selbst meldete sich mittlerweile ebenfalls zu Wort, schildert in einem Interview die Momente vor dem Sturz.

„Verschwindet, das ist nicht Afrika"

Demnach hätte zuerst die Frau des Vermieters geklingelt und die Damen im Zimmer darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Wohnung bereits seit einer Stunde hätten verlassen müssen. „Wir wussten, dass wir spät dran waren", sagt Nkumbi, die in Bern studiert. Sie entschuldigten sich und baten um ein paar Minuten, um ihre Sachen fertig zu packen.

Als sie wenige Augenblicke später die Unterkunft verlassen wollten, kehrte die Vermieterin mit ihrem Mann zurück. Er hämmerte gegen die Türe und fluchte. „Verschwindet, das ist nicht Afrika", soll er gerufen haben. Nkumbi versuchte, die Situation zu entschärfen. Mehrmals fragte sie ihn, warum er so emotional reagiere. Im Video quittiert der Mann die Frage mit wiederholten „Raus"-Rufen. Er zerrte sie von der Türe weg. Als die Frau am Treppenabsatz stand, packte er sie an den Armen und schubste sie samt Gepäck die Stiege hinunter.

„Als er mich so grob anfasste, wusste ich, dass er mich hinunterwerfen wird", sagt die Studentin. Im Interview zeigt sie die Blutergüsse an ihren Armen. An den Sturz selbst könne sie sich nicht mehr erinnern, erst im Krankenhaus sei sie wieder aufgewacht.

Airbnb will Vermieter lebenslang sperren

Der Vermieter forderte seine Frau auf, einen Notarzt zu rufen. Eine von Nkumbis Freundinnen konnte nicht glauben, was gerade passiert ist, sie weinte, schrie mehrmals „Oh mein Gott!". Auch sie sei von dem Mann rabiat die Treppe hinuntergejagt worden, konnte sich allerdings am Geländer festhalten, erzählt Nkumbi. Der Mann wurde nach dem Vorfall festgenommen, ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Studentin hat Anzeige wegen versuchten Mordes erstattet.

Nkumbi glaubt, der Angriff sei rassistisch motiviert gewesen. Sie sagt: „Wenn das eine weiße Person gewesen wäre, wäre das Ganze anders ausgegangen." Die Unterkunft sei vom Stedelijk-Museum, in dem die Ausstellung ihrer Freundin Zanele Muholi stattfand, gebucht worden. Auch Muholi schreibt auf Instagram von „unverzeihlicher, rassistisch motivierter Gewalt".

Die Online-Plattform Airbnb wollte die Rassismus-Vorwürfe nicht kommentierten, zeigte sich vom Vorfall allerdings erschüttert. „Niemand hat es verdient, so behandelt zu werden", sagte Sprecher David King der Nachrichtenagentur Reuters. Man werde alles tun, um solche Menschen [den Vermieter, Anm.] lebenslang von der Plattform zu sperren. Er sprach von einem „abscheulichen Verhalten". Airbnb-Chef Brian Chesky kündigte an, Sibahle Nkumbi persönlich zu kontaktieren.

Opfer will Gerechtigkeit

Nkumbi, die in Südafrika aufwuchs, hätte so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie glaubt, mit ihrer Anklage nicht viel bewirken zu können. Sie möchte aber nicht, dass der Niederländer ungestraft davonkommt, hofft auf Gerechtigkeit. Am Ende ihres Interviews sagt sie: „Ich bin enttäuscht und wütend. Wann werden wir aufwachen? Menschen sind Menschen."

Gegner ihrer Sichtweise, es hätte sich um eine rassistisch motivierte Attacke gehandelt, halten dagegen, Nkumbi und ihre Mitreisenden hätten die Airbnb-Wohnung um eine Stunde zu spät verlassen. Der Vermieter hätte das Recht gehabt, verärgert zu sein, ist in der Kommentarspalte auf YouTube zu lesen. Eine Rechtfertigung für diese Form der Gewaltanwendung ist das allerdings lange nicht.