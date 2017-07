Von Anita Heubacher

Innsbruck – Bis 2026 werde der Brennerbasistunnel fertig sein, ebenso wie die Zulaufstrecken im Süden. Im Norden, also in Bayern, spieße es sich. Aber 2019 wolle man die Umweltverträglichkeitserklärung für einen Teil der Strecke einreichen. Es gebe Widerstände und dadurch Verzögerungen, aber an der Notwendigkeit des Ausbaus der Zulaufstrecken werde nicht gezweifelt. Auch in Bayern nicht. Diese optimistischen Aussagen stammen von SPÖ-Verkehrsminister Jörg Leichtfried in einer Anfragebeantwortung an die FPÖ-Nationalrätin Carmen Schimanek.

Der Tunnel ist laut Leichtfried auf Schiene, die Güter allerdings nicht. 70 Prozent werden noch immer auf der Straße über den Brenner transportiert. Die Zahl der Lkw ist zuletzt, trotz sektoralem Fahrverbot, das bestimmte Güter auf saubere Lkw und auf die Schiene bringen soll, gestiegen. Weit mehr als zwei Millionen Lkw und zehn Millionen Pkw rollen pro Jahr über den Alpenpass und retour. Tendenz seit der Wirtschaftskrise 2008 wieder stark steigend.

Verkehrsminister Leichtfried geht allerdings davon aus, dass die Schiene auf einen Marktanteil von 50 Prozent aufholen und der Brennerbasistunnel auch genutzt wird. Eine Einschätzung, die Europarechtler Walter Obwexer unter bestimmten Voraussetzungen auch teilt. Die Straße müsse teurer und unattraktiver werden.

Nicht „nur“ Lärm- und Luftbelastung könne Österreich in Brüssel geltend machen, sondern auch, dass die Kapazitätsgrenzen auf der Brenner- und der Inntal­autobahn bereits erreicht seien. „Die Infrastruktur muss befahrbar bleiben. Nicht nur für den Gütertransport, sondern auch um notwendige Fahrten oder Noteinsätze abwickeln zu können.“ Die Tiroler Landesregierung will künftig an neuralgischen Wochenenden eine Blockabfertigung für Lkw einführen.

Bei den letzten Megastaus durch Tirol sei das nicht mehr gewährleistet gewesen, auch die Lebensqualität der Tiroler sei dadurch beeinträchtigt. Vor der EU-Kommission hält Obwexer das „für ein gutes Argument“. Die Abgase der Lkw zu senken und sie sauberer zu machen, sei zu wenig. „Man wird auch die Anzahl der Kraftfahrzeuge reduzieren müssen“, meint Obwexer. „Neue Routen können aufgrund der Alpenkonvention nicht gebaut werden.“

Deutschlands Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sieht in überlangen Lkw eine Möglichkeit, Schadstoffe abzubauen. Kritiker sehen in den Gigalinern, die in Deutschland zugelassen sind, eine Katastrophe für das Klima und eine Kampfansage gegen die Verlagerung auf die Schiene. Obwexer glaubt, dass Österreich am Fahrverbot für Gigaliner gegenüber der EU erfolgreich festhalten wird können. „Das lässt sich sowohl mit Kapazitätsengpässen, der Verkehrssicherheit als auch mit der Belastung beispielsweise für die Europabrücke begründen.“

Längerfristig setzt Obwexer auf ein Einsehen der EU-Kommission, die geltende Wegekostenrichtlinie noch einmal abzuändern. Evaluiert werde sie 2018/19. Ziel müsse sein, externe Kosten wie Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken stärker einberechnen zu können. Österreich habe zwar derzeit das Maximum bei der Mauthöhe ausgeschöpft; würde aber die Wegekostenrichtlinie geändert, könnte laut Obwexer Österreich sogar noch einmal bei der Maut nachjustieren. „Nicht um viel, aber um etwas.“ Um vieles nachjustieren müssten Italien und Bayern. Beide Länder sorgen dafür, dass der Brenner noch immer der mit Abstand günstigste Alpenpass ist.