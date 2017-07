St. Veit i. D. – Es ist ein geschichtsträchtiges Haus: In der Volksschule Feld in St. Veit im Defereggen drückte schon Priesterdichter Sebastian Rieger (1867–1953), besser bekannt als Reimmichl, die Schulbank. Nun ist die Volksschule Feld nach mehr als 200 Jahren Geschichte. Sie wird im Herbst nicht mehr öffnen. Die neun Kinder sowie die Direktorin und eine Lehrerin übersiedeln in die zweite Volksschule der Gemeinde, die sich im Dorfzentrum am Berg befindet.

„Es sind ja immer weniger Kinder, die die Volksschule Feld besuchen“, sagt Markus Tönig, Direktor der verbleibenden Schule im Dorfzentrum. „Deshalb entschloss sich der Gemeinderat, Feld zu schließen.“ Neben der Kostenersparnis bringt die Zusammenlegung einen weiteren Vorteil: Ab Herbst wird die verbleibende Volksschule 22 statt nur 14 Schülerinnen und Schüler haben, das ermöglicht eine Teilung in zwei Schulstufen. Ohne den „Zuwachs“ aus Feld wäre das nicht möglich, sagt Tönig.

Dennoch wird man im alten Schulhaus weiterhin Kinderlachen hören. „Es gibt eine neue Initiative, das Kinderbetreuungsnetzwerk Defereggental“, erklärt Bürgermeister Vitus Monitzer. „Diese Initiative wird ab Herbst eine Betreuung für Kinder zwischen drei und zehn Jahren anbieten.“ (TT, co)