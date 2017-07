Innsbruck – Die schwül-warme und gewitteranfällige Luft wurde laut dem Wetterdienst Ubimet am Mittwochabend mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern sowie auffrischendem Nordwestwind endgültig vertrieben. Österreichweit gab es dabei fast 32.000 Blitzentladungen, diesmal war laut den Meteorologen Oberösterreich mit 12.575 das blitzreichste Bundesland, gefolgt von der Steiermark mit 7.539 und Niederösterreich mit 6.446 Entladungen. In Tirol wurden 412 gezählt.

„Richtig frische Luft“

Mit den kräftigen Gewittern ist es vorerst vorbei, die kommenden Tage und somit das Wochenende verlaufen ruhiger, aber auch vergleichsweise kühl. „Die perfekten Tage um die Wohnung wieder durchzulüften“, sagt Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. „Außerdem eignet sich das Wetter ideal um nach der schwülen Hitze wieder richtig frische Luft zu genießen.“

Dazu gibt es am Freitag und Samstag entlang und nördlich der Alpen viele Wolken, lebhaften Nordwestwind und einige, mitunter gewittrige Regenschauer. Die meisten und kräftigsten zeichnen sich vom Tiroler Unterland bis zum Wienerwald ab. Länger sonnig und oft trocken ist es von Osttirol bis ins Südburgenland sowie am Samstagnachmittag auch in Vorarlberg und im Tiroler Oberland. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten in Kärnten.

Einen Mix aus Sonnenschein und Wolken bringt dann der Sonntag. Es wird aber überall wieder deutlich wärmer mit 18 bis 29 Grad, diesmal gibt es die höchsten Werte in Vorarlberg und im Tiroler Oberland.

Hitze-Comeback in der neuen Woche

In der neuen Woche kommt dann allmählich die Sommerhitze zurück, schon am Montag sollen laut Ubimet schon wieder bis zu 32 Grad erreicht wieder, ab Dienstag liegen die Höchstwerte dann generell wieder recht verbreitet bei 29 bis 34 Grad. Allerdings steigt dann im Bergland die Gewittergefahr schon wieder an.

Viel Sonne und Hitze an den Adriastränden

Wer in der kommenden Woche einen Urlaub an einem der Adriastrände oder am Gardasee geplant hat, dem steht nach einem etwas kühleren Wochenende mit maximal 25 bis 29 Grad die große Hitze bevor. Schon am Montag werden verbreitet Höchstwerte um die 32 Grad erreicht, ab Mittwoch sind sogar Spitzenwerte von bis zu 37 Grad möglich. Dazu scheint oft ungetrübt die Sonne, nur über den Bergen Südtirols sowie im Dinarischen Gebirge sind ein paar kräftige Hitzegewitter möglich. (TT.com)