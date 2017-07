Innsbruck - Die Axamer Fasnacht wurde von der Unesco bereits zum immateriellen Kulturerbe erhoben. Das Wampelerreiten am Unsinnigen Donnerstag ist fixer Bestandteil des Axamer Faschingstreibens. Heuer war es nach dem Umzug jedoch zur Anzeige einer erst 13-Jährigen gekommen. Anzeigetenor: Das Mädchen war von Burschen an den Armen in einen Faschingswagen gezogen und dort zum Trinken von drei Wodka-Stamperln genötigt worden, indem man ihren Kopf nach hinten gedrückt hätte.

Anschließend sei es zu einem sexuellen Übergriff gekommen, indem man dem Opfer von hinten und vorne unter der Bluse auf die Brüste gegriffen hätte. Einer Burschen war erkannt worden. Der Jugendliche gestand gleich und bekam diversionell 60 Stunden Sozialarbeit aufgebrummt. Sechs seiner Bekannten im Alter von 15 bis 22 Jahren mussten sich gestern aber rund um den Vorfall am Landesgericht verantworten.

"Nit schwitzen, des gwinnen wir!"



Einer von ihnen war mitverdächtig, an der sexuellen Belästigung beteiligt gewesen zu sein. Weiters sollte er all seine Kumpanen dazu überredet haben, ihm ein Alibi fern vom Wagen zu geben. Das Problem: Er tat es zeitgemäß über WhatsApp. Und so wurde in der Gruppe offen über Falschangaben debattiert: „Ihr wissts eh, was ihr sagen müsst!" oder „Nit schwitzen, des gwinnen wir!" wurde da etwa gepostet.

In der Tat tätigten die Burschen dann vor der Polizei Aussagen, die nicht mit anderen Zeugenaussagen zusammenpassten. Dafür übernahmen sie gestern reuig Verantwortung und bekamen die Chance auf eine Diversion über 50 Arbeitsstunden statt Vorstrafen wegen Falschaussage und Begünstigung. Nur einer wies weiter jede Schuld von sich — und wurde nicht rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1440 Euro verurteilt.

Wegen des sexuellen Übergriffs erging über den leugnenden Zweitverdächtigen jedoch ein Freispruch: „Es wird im Wagen etwas gewesen sein, aber wir wissen nicht, was!", begründete die Richterin. Letztlich blieben auch nach der Aussage des Opfers zu viele Zweifel an der Täterschaft. Unter anderem wollte sie den zweiten — heute angeklagten — Burschen allein an der Stimme erkannt haben. (fell)