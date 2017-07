In einer Ausnahmesituation hatte sich im Juni ein gestern am Landesgericht wegen Tierquälerei angeklagter Koch befunden. Familiär war es drunter und drüber gegangen. Dazu hatte der Pitbull-Terrier des Oberländers den Wechsel des Herrchens zu einer neuen Lebensgefährtin nie verkraftet und sein Wesen verändert. So hatte der Kampfhund diese und deren Sohn bereits im Mai angegriffen. Zwei Wochen später kam der Koch nach Hause und fand eine vom Hund total verwüstete Wohnung vor. Darauf brannten dem Koch offenbar die Sicherungen durch. Mit einer Eisenstange schlug er so lange auf den Pitbull ein, bis dessen Jaulen die Nachbarn alarmierte. Blutspritzer im Hausgang zeugten für die heranrückende Polizei von der Gewalttat. Vor Richter Thomas Dampf zeigte sich der Oberländer geknickt: „Ich war zu der Zeit depressiv. Der Ausraster tut mir unendlich leid, ich hatte den Hund ja, seitdem er ein Welpe war. Wenn ich könnte, würde ich alles rückgängig machen und beweisen, dass es Tiere bei mir gut haben!“ Seinen Hund hat der Mann seit der Tat aber nie mehr gesehen. Der Amtsarzt hatte eine Verbringung ins Tierheim angeordnet. Für die begangene Tierquälerei ergingen vier Monate bedingte Haft und 960 Euro Geldstrafe.

In der Tiefgarage eines Innsbrucker Kinos verhaftete die Polizei im Frühjahr in einem Auto schlafende Marokkaner. Mit im Gepäck hatten sie fünf Kilogramm Cannabis, Herkunftsort Turin. Einem der Männer warf gestern Staatsanwalt und Drogenjäger Thomas Willam vor, bei vier solcher Fahrten bereits wissentlich 20 Kilogramm geschmuggelt zu haben. Mehr als das Wissen von fünf Kilo konnte man dem teils geständigen Angeklagten nämlich nicht unterstellen, als er bei der Erstfahrt als Vorausfahrer für eine 90-Kilo-Lieferung fungiert hatte. Bis 15 Jahre Haft drohen. Der Prozess wurde aufgrund geltend gemachter Zeugenbeeinflussung vertagt. (fell)