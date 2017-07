Von Angela Dähling

Jenbach – Wieder und wieder fuhr der dreijährige D. (Name der Redaktion bekannt) mit seinem gelben Roller übermütig über das Stahlgitter im Hof einer Wohnsiedlung in Jenbach. Das, was ihm die größte Gaudi bereitete, zerrte offenbar derart an den Nerven eines direkten Anwohners, dass dieser handgreiflich wurde. Denn der Bub machte weiter, obwohl der Mann ihm sagte, er solle das lassen, da er unnötig Lärm erzeuge. Das Problem: Der Dreijährige ist türkischstämmig und verstand den Mann offenbar nicht.

Was dann genau geschah, darüber gehen die Meinungen laut Zeugenaussagen im Abschlussprotokoll der Polizei auseinander. Offenbar stoppte der Jenbacher den Roller des Jungen und das Kind fiel zu Boden. Der Mann behauptet, das Kind vom Roller gehoben zu haben, und als dieses sich wild wehrte, sei es auf den Boden gefallen, wobei der Junge auf den Hintern gefallen sein soll. Andere Zeugen gaben an, dass er das Kind angeschrien habe und der Junge vom Roller fiel, weil der Mann den Lenker des Rollers ergriff. Er habe den Jungen aber wieder aufgehoben. Danach sei es zu einem Streit mit der Oma des Dreijährigen gekommen.

Äußerliche Verletzungen hat der Bub, der von seiner Mutter zur Kontrolle in die Kinderklinik nach Innsbruck gebracht wurde, keine. Allerdings wurde vom Kinderarzt eine konsekutive psychische Belastungsreaktion attestiert.

„Er war seit anderthalb Jahren trocken und nun nässt er wieder ein. Er schläft unruhig, kann nicht mehr alleine einschlafen und ist schreckhaft geworden“, schildert die Mutter, die den Jenbacher angezeigt hat. Normalerweise sollten die Symptome innerhalb von vier Wochen wieder abklingen. Ob das bei ihrem Sohn der Fall sein werde, bleibe abzuwarten.

Der Akt liegt derzeit beim Weisungsstaatsanwalt in Innsbruck zur Begutachtung. Dieser wird darüber befinden, ob Anklage etwa wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Körperverletzung erhoben wird, es zur Diversion kommt oder das Verfahren eingestellt wird und es zu keiner Anklage kommt. Denn bei einer „psychischen Körperverletzung“ sei die Rechtslage nicht eindeutig, heißt es seitens der Innsbrucker Staatsanwaltschaft.