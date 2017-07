Von Claudia Funder

Lienz – Es sind Schocksekunden für jeden Fahrzeuglenker, denn es passiert meist völlig unvermutet. Wie aus dem Nichts springt plötzlich ein Wild vor die Kühlerhaube. Im Gegensatz zum Tier kommen Autofahrer zumeist mit dem Schrecken oder einem Sachschaden davon, es gibt aber auch immer wieder Unfälle mit verletzten Personen.

Um Kollisionen zwischen Wild und Fahrzeug zu vermeiden, wurde bereits vor Jahren der Einsatz von akustischen und optischen Wildwarnern forciert. „Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht und viel nachbestückt“, erzählt der Osttiroler Bezirksjägermeister Martin König im Gespräch mit der TT.

Während der Brunftzeit des Rehwildes, die derzeit im Gange ist, würden aber andere Gesetze gelten. „Das Rehwild ist nun sehr viel unterwegs – nicht nur in den Abend- und Morgenstunden, sondern auch bei helllichtem Tag“, betont König. Der Bezirksjägermeister richtet deshalb den Appell an die Lenker, Wildwechsel-Verkehrstafeln vermehrt zu beachten und das Tempo in diesen Bereichen zu drosseln. „Derzeit ist viel in Bewegung.“

In Osttirol gibt es mehrere Straßenabschnitte, auf denen gehäuft Fallwild verzeichnet wird, etwa die Felbertauernstraße, die Defereggental-Landesstraße und die Kalser Landesstraße, um nur einige Beispiele zu nennen. Erhöhte Aufmerksamkeit sollte aber derzeit überall an den Tag gelegt werden.

Jeder Unfall ist einer zu viel. Und wenn etwas passiert, geschehen auch immer wieder Fehler. So fahren manche Lenker nach einer Kollision einfach weiter. „Jeder Wildunfall ist der Polizei zu melden“, stellt Martin König klar. „Diese weiß, welches Revier betroffen und wer für den jeweiligen Bereich zuständig ist. Totes oder verletztes Wild mitzunehmen, ist untersagt.“

Eine Meldung sollte auch dann erfolgen, wenn ein Wild nur gestreift wurde und flüchtig ist, ergänzt König. Dann wird eine Kontrollsuche durchgeführt und der zuständige Jäger kann das Tier im Fall des Falles durch einen Fangschuss erlösen.