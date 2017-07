Von Markus Schramek

Innsbruck – Das Kürzel MINT, was mag es bedeuten? Die Entschlüsselung dieser Buchstabenfolge offenbart Studien, in der männliche Studierende klar in der Überzahl sind: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Denn noch immer wählen viele Studiosi ihr Fach nach alterhergebrachtem Muster: An Technik und Mathematik wagen sich eher Burschen heran, die Geisteswissenschaften sind in weiblicher Hand. So kommen auf eine Mathematikabsolventin statistisch gesehen 3,5 Mathematiker. Beim Dolmetschstudium beträgt der Frauenanteil hingegen 90 Prozent.

Bernhard Fügenschuh, der Vizerektor der Uni Innsbruck, führt die schwache weibliche Präsenz in den MINT-Fächern auf traditionelle „Berührungsängste“ zurück. „Hier geht sehr viel Potenzial verloren“, bedauerte Fügenschuh gestern vor der Presse.

Doch Innsbrucks Alma Mater will es nicht beim bloßen Befund belassen. Erstmals läuft in den Lehrsälen und Labors der Hochschule im Juli und August, nach deutschem Vorbild, ein Sommertechnikum speziell für junge Frauen. Männliche Interessenten können dezidiert nicht teilnehmen. Fügenschuhs Begründung: „Ist ein junger Mann dabei, ist wieder er es, der nach vorne prescht und die Fragen stellt.“

Somit absolvieren derzeit 18 Schülerinnen der Oberstufe, allesamt zwischen 16 und 17 Jahre jung, das Sommertechnikum. Drei bis vier Wochen lang erhalten sie Einblick in die Welt der MINT-Fächer. Natürlich mit den besten Absichten: Schon rechtzeitig vor dem Schulabschluss soll den jungen Damen Lust darauf gemacht werden, ein solches Fach zu studieren.

Zwischen bestandener Matura und Studienbeginn bleibe für die Wahl des Fachs oft zu wenig Zeit, befand Fügenschuh. Die Vielfalt der 1000 verschiedenen Studienangebote, die es in Österreich gibt, gehe dabei völlig unter.

Der Vizerektor blickte dabei auf sein eigenes Studium der Geologie zurück. „Mit Gesteinen kam ich nicht in der Schule in Berührung, sondern eher zufällig.“

Praktische Erfahrungen in der Berufswelt außerhalb der Universität können diesen Sommer nur zwei der 18 Praktikantinnen machen. Die beiden sind bei der Firma Steinbichler, einem Hersteller spezieller Messgeräte etwa für den medizinischen Bereich, im Einsatz. Das Duo bewähre sich dabei ganz ausgezeichnet, berichtete Geschäftsführer Wilfried Lutz.

Nach seinen Worten seien Mitarbeiter (und natürlich auch Mitarbeiterinnen) mit MINT-Ausbildung in der Wirtschaft sehr gefragt. Die Disziplinen Informatik, Mechatronik und Physik nannte er beispielhaft. Auch die Bezahlung kann sich sehen lassen. Einstiegsgehälter von 2000 Euro netto seien durchaus üblich, so Lutz.

Zu verdienen gibt es auch für die Praktikantinnen des Sommertechnikums etwas (aus Mitteln der Forschungsförderungsgesellschaft FFG): Rund 700 Euro netto pro Teilnehmerin sind es für 28,5 Stunden Wochenarbeit. Die Schülerinnen selbst müssen keinen Beitrag berappen.

Nicht nur vor diesem finanziellen Hintergrund hofft die Uni Innsbruck auf viele weitere Bewerberinnen in den nächsten Jahren. Das Sommertechnikum soll weiter wachsen. Fügenschuh will die Fachhochschulen mit ins Boot holen, um das Angebot auf ganz Tirol ausdehnen zu können. Und natürlich werden weitere Unternehmen gesucht, die Praktikantinnen eine Chance geben. Frauen in technisch-naturwissenschaftlichen Studien sollen zur Selbstverständlichkeit werden und nicht wie bisher als Exotinnen gelten.