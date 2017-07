Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Botschaft von Frauenreferentin und Landesrätin Christine Baur (Grüne) ist seit Jahren unüberhörbar: Frauen sollen vor den Vorhang geholt und ihre Leistungen sichtbarer gemacht werden. „Alle Betätigungsfelder, in denen Frauen engagiert sind oder arbeiten, müssen gleich wichtig sein wie jene der Männer“, wird sie nicht müde zu wiederholen. Doch die Realität sieht ein wenig anders aus und das liegt nicht nur an der Bescheidenheit der Frauen, die lieber im Hintergrund bleiben möchten und ihre Leistungen nicht wie einen Bauchladen vor sich hertragen wollen.

Es beginnt schon in der Politik: Nur neun der 36 Landtagsabgeordneten sind Frauen, in der Landesregierung herrscht hingegen Ausgeglichenheit. Auf der achtköpfigen Regierungsbank sitzen nämlich vier Landesrätinnen – darunter mit Ingrid Felipe die grüne Landeshauptmannstellvertreterin. Lediglich in 17 von 279 Tiroler Gemeinden steht eine Bürgermeisterin an der Spitze des Gemeinderats, wenngleich die Landeshauptstadt Innsbruck seit Ende 2002 von einer Frau regiert wird. Zuerst von der unvergessenen Hilde Zach und seit März 2010 von Christine Oppitz-Plörer.

Die Aufsichtsräte der Landesgesellschaften bzw. der Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist, sind ebenfalls männlich dominiert: In den 32 Unternehmen sind 37 Frauen in Aufsichtsräten vertreten, 24 davon wurden vom Land dominiert. Die Frauenquote beträgt 22 Prozent.

Diese Zahlen ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche und selbst am Hohen Frauentag („Unserer Hohen Frau von Tirol“) ändern sie sich nur unwesentlich. Der 15. August, also Maria Himmelfahrt, ist seit 1959 ein Landesfeiertag – in Erinnerung an die Befreiungskriege von 1809. Die Landesregierung hält ihre Sommersitzung ab, am Nachmittag werden dann jedes Jahr verdiente Persönlichkeiten aus dem Bundesland Tirol und Südtirol geehrt. Sie erhalten Verdienstkreuze und Verdienstmedaillen, auch Erbhofurkunden werden verliehen und Lebensretter ausgezeichnet. So auch heuer.

Ein Blick auf die Ehrungsliste zeigt, dass sich die Frauenquote in den vergangenen Jahren verbessert hat, aber nach wie vor sind knapp zwei Drittel der Ausgezeichneten Männer (64,4 Prozent), 35,6 Prozent Frauen. Insgesamt ehrt das Land am 15. August 198 Frauen und Männer, 40 davon erhalten das Verdienstkreuz. 48 Verdienstkreuze können jährlich vergeben werden.

Bei den Verdienstkreuzen sticht heuer ein Name hervor: Christoph Grissemann. Gemeinsam mit Dirk Stermann moderiert er seit zehn Jahren im ORF die Late-Night-Show „Willkommen Österreich“. Grissemann, der Sohn von Radiolegende und Ex-ORF-Tirol-Intendant Ernst Grissemann, ist darüber hinaus Kabarettist, Autor und Schauspieler. Ausgezeichnet wird außerdem die in Mutters lebende Schauspielerin Brigitte Jaufenthaler.

Um welche Verdienste geht es bei den Verdienstkreuzen und -medaillen? Vielfach wird Einsatz in den Vereinen gewürdigt, die jedoch auch in Tirol von Männern geprägt sind. Im sozialpolitischen Bereich finden sich vor allem Frauen. Manchmal wird jedoch schlicht eine Berufslaufbahn gewürdigt, vornehmlich im Staatsdienst. Und nach den Gemeinderatswahlen im Vorjahr mit dem Wechsel in so mancher Gemeindestube kommen auch die ehemaligen Bürgermeister zu ihren Ehren; wegen ihrer Verdienste um die Gemeinde und das Gemeinwohl, wie es heißt. Schön aufgeteilt in den nächsten Jahren.

Heuer erhalten acht ehemalige Tiroler Bürgermeister ein Verdienstkreuz, insgesamt können sich 25 Kommunalpolitiker über eine Landesauszeichnung freuen. Was dabei auffällt: Von einer Tradition geht man langsam, aber sicher ab. Selbst aktive Politiker werden geehrt, wenngleich nicht vorrangig für ihre politische Tätigkeit, sondern für ihr Engagement abseits der Politik. Vor einigen Jahren galt jedoch eine klare Regel: keine Auszeichnung für aktive Politiker.