Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Letztes Jahr hatte ein Diensthundeführer für einen der größten Polizeiskandale Tirols der jüngeren Vergangenheit gesorgt. Nach seiner gestrigen Berufungsverhandlung am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) soll er dafür nun acht Monate ins Gefängnis. Letztlich hatte das OLG die erstinstanzliche Haftstrafe von 18 Monaten (sechs unbedingt) „wegen des hohen Unrechtsgehalts der Taten“ sogar noch auf zwei Jahre (nun acht Monate unbedingt) erhöht. Der Beamte hatte das Unvorstellbare getan und das vom Suchtgifthund Erschnüffelte auf eigene Rechnung weiterverkauft.

Rückblende: Der Hundeführer hatte vor 20 Jahren in der Gendarmerieschule einen Jugendfreund wiedergetroffen. Dieser hatte Jahre später eine Security-Firma gegründet und war dabei ins Drogenmilieu abgedriftet. In dieser Zeit kam es wieder zu Treffen mit dem Polizisten. Laut Prozessaussagen habe dieser dem Security dann den Verkauf von Cannabis-Platten zum Diskontpreis angeboten. Die Freundin des Security hatte dazu geschildert, wie ihr der Hundeführer in Uniform in Papier verpacktes Suchtgift aus dem Auto gereicht habe. Aufgrund von Gesprächsprotokollen, dem Fund von Cannabis und Kinderpornografie im Haus des Polizisten war er letzten Oktober am Landesgericht verurteilt worden.

Staatsanwalt und Drogenjäger Thomas Willam damals: „Sie sollten ein Jedi-Ritter der Republik sein, inzwischen untergraben Sie die Bemühungen all Ihrer Kollegen!“ Das Urteil wurde vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Nachdem die Staatsanwaltschaft schon wegen der verheerenden Außenwirkung eine zur Gänze unbedingte Haftstrafe für den Suspendierten gefordert hatte, setzte das OLG mit einer Erhöhung der Haftstrafe ein Zeichen. „Das Erstgericht hat hier Erschwerungsgründe übersehen. Der massive Unrechtsgehalt Ihrer Taten war zudem geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei zu erschüttern. Bei einem Strafrahmen von fünf Jahren war die Strafe zu gering!“, begründete Senatsvorsitzende Ingrid Brandstätter. Seine Beamtenstellung ist der Verurteilte los. Die Anwendung einer Fußfessel könnte aufgrund des mitverurteilten Sexualdelikts fraglich sein.