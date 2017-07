Ein 42-jähriger Österreicher stürzte am Donnerstag gegen 11 Uhr bei Dacharbeiten an einem Neubau in Landeck von einer Leiter. Der Arbeiter fiel dabei drei Meter in die Tiefe und zog sich Kopfverletzungen unbestimmten Grades zu. Der Verletzte war ansprechbar, er wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)