Innsbruck – Auf prominenten Plätzen in der Stadt oder bequem per Mausklick: Der Markt für illegale Suchtmittel in Österreich floriert wie noch nie. Zumindest suggeriert dies der Suchtmittelbericht für das vergangene Jahr, den das Bundesministerium für Inneres am Donnerstag in Wien präsentierte. 36.000 Anzeigen nach dem Suchmittelgesetz wurden im vergangenen Jahr österreichweit eingebracht, 4023 davon in Tirol. Im Vergleich dazu: 2007 waren es 24.166, wobei 2486 bei der Tiroler Polizei einlangten.

Dass die Zahl der gemeldeten Verstöße in den vergangenen Jahren rapide gestiegen ist, sei nicht zuletzt auf einen erhöhten Kontrolldruck zurückzuführen. „Je mehr wir kontrollieren, desto mehr Delikte können wir verzeichnen“, erklärte Innenminister Wolfgang Sobotka bei der Pressekonferenz. So fordere die „gesteigerte Fremdendynamik“ der vergangenen Jahre eine Vielzahl an Schwerpunktaktionen, die die Zahl der Anzeigen nach oben triebe. Eine Verschärfung des Suchtmittelgestezes erlaube Polizisten ein schnelleres Einschreiten beim öffentlichen Dealen. Eine eigene Taskforce setze sich zudem mit dem zunehmenden Drogenhandel im Internet auseinander.

Cannabis und Kokain dominieren in Tirol

Am Tiroler Suchtmittel-Markt scheinen vor allem Cannabis-Produkte gefragt zu sein. 152 kg an pflanzlichen Substanzen konnten 2016 sichergestellt werden. Tirol dient dabei nicht nur als Transit- und Umschlagplatz, sondern auch als Produktionsland: 57 Cannabis-Indooranlagen wurden ausgehoben, 17 davon im Stadtgebiet von Innsbruck. Daneben konnten die Beamten 13,3 kg Kokain einziehen, 1011 Stück Ecstasy sowie etwa 5,5 kg andere Amphetamine. Auffällig dabei: Das Angebot an synthetischen Drogen steigt.

Brennpunkte auch in kleineren Städten

Ein Fokus der Exekutive lag in den vergangenen Jahren darauf, den Suchtmittelhandel speziell an jenen öffentlichen Plätzen zu verdrängen, wo sich Familien und Kinder aufhalten. Brennpunkte seien dabei aber nicht nur in den Großstädten zu finden. „Auch in kleineren Städten wie Kufstein, Wörgl oder Telfs gibt es ein Suchtmittelproblem. Mit der Anonymität einer Stadt können die Drogenhändler leichter agieren, als in einer kleinen Gemeinde am Land“, berichtet Walter Pupp, Leiter des Kriminalamts Tirol.

Dass die Kurve in der Anzeigenstatistik ständig nach oben gehe, zeige letztlich auch die erfolgreiche Arbeit der Polizei auf. Diese sei aber freilich nicht allein für das Thema verantwortlich, betont der Kriminalist. Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen von Eltern, Schulen und anderen Organisationen seien essentielle Maßnahmen.

Verbesserung durch Fremdenrecht

Neue Waffen im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel gibt es von der Legislative: Die Ende Juni vom Nationalrat beschlossene Verschärfung im Fremdenrecht soll Abschiebungen ausländischer Dealer künftig erleichtern.

Diese könnte auch in Bezug auf die berüchtigte Drogenszene rund um den Innsbrucker Hauptbahnhof Wirkung zeigen. Rund 100 Staatsangehörige aus dem nordafrikanischen Raum sowie zuletzt vermehrt aus Afghanistan dealen dort vornehmlich mit Cannabisprodukten und Kokain. Die Händler beziehen ihre Ware nach Angaben des Bundesministeriums vorrangig über Beschaffungsfahrten per Pkw oder Eisenbahn in italienische Großstädte wie Mailand, Turin oder Bologna, fallweise auch aus Belgien. „Falsche Personen- und Altersangaben machen es uns unmöglich, diese Personen abzuschieben oder in Haft zu nehmen. Seit Jahren bemühen wir uns, dass Herkunftsländer wie Marokko die nötigen Heimreisezertifikate schneller aushändigen“ schildert Pupp das Dilemma.

In Bezug auf das neue Gesetzt zeigt er sich vorsichtig optimistisch: „Wir hoffen natürlich, dass wir verstärkt ausländische Straftäter rückführen können. Ob das in der Praxis auch durchführbar sein wird, können wir noch nicht beurteilen.“ Eine langfristige Wirkung ist ohnehin anzuzweifeln: „Sobald wir einen Straftäter einsperren, kommt ein Ersatzmann nach.“

Drogen per Mausklick

Immer mehr boomt der Suchtmittelhandel über das sogenannte „Darknet“. Dabei handelt es sich um Internetseiten, die für übliche Suchmaschinen nicht zugänglich sind. Von dort können sich Dealer und Konsumenten ihre Substanzen und Produkte bestellen und über Postdienste bequem nach Hause liefern lassen. Um ins Darknet zu gelangen wird eine spezielle Software benötigt. Diese verschlüsselt dabei essentielle Daten und schickt sie über verschiedene Server. Dabei werden kaum Spuren hinterlassen, was die Ermittlungen der Exekutive erschwert.

Umso mehr geraten Postverteilerzentren in den Fokus der Untersuchungen. Bereits im März 2015 wurde im Bundeskriminalamt eine eigene Taskforce für die Bekämpfung von Suchtmittelhandel im Darknet eingerichtet. Im August 2016 konnten im Rahmen der internationalen Operation „PORTO“ rund 6000 Postsendungen mit insgesamt 170 kg Suchtgift auf deutschen Flughäfen sichergestellt werden. Diese über das Darknet vertriebenen Substanzen wurden zum Großteil in den Niederlanden hergestellt. Die Empfänger verteilten sich auf 60 Nationen, wobei Österreich nach den USA den zweiten Platz einnahm.

(jazz, APA)