Von Renate Perktold

Innsbruck – Der Name klingt niedlich. Doch hinter dem weißen Pulver steckt eine tödliche Gefahr: „Pinky“, wie es in der Szene genannt wird, oder U47700, wie die offizielle Bezeichnung lautet, hat den heimischen Markt erreicht. Das Opioid wurde eigentlich bereits in den 1970er-Jahren von einem Pharmakonzern hergestellt, findet sich aber erst seit Kurzem auf den Bestelllisten von Drogensüchtigen und Partygängern.

In den USA hat das Mittel, das einfach übers Internet bestellt werden kann, bereits mehrere Todesopfer gefordert. Auch in Österreich gab es kürzlich einen Toten: Ein 38-jähriger Linzer hatte das Pulver gemeinsam mit vier anderen nach Kärnten geordert. „Während die anderen vier das Mittel durch die Nase gezogen haben, hat es sich der Mann gespritzt. Und die Wirkung setzte offenbar sofort ein“, erklärt ein Beamter des Kärntner Landeskriminalamtes gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Der Oberösterreicher konnte sich nicht einmal mehr die Nadel aus dem Arm ziehen – er war sofort tot.

„U47700 ist 7,5 bis 8 Mal stärker als Morphin“, weiß der Kriminalbeamte. Es sei zudem relativ billig und leicht zu bestellen. Aber schon geringste Mengen können tödlich wirken, was das Pulver so gefährlich macht.

Noch nicht in Tirol angekommen

In Tirol gibt es derzeit noch keine Hinweise auf „Pinky“, wie Michael Farbmacher von der Drogenabteilung des Tiroler Landeskriminalamtes weiß. Sicher sei das allerdings nicht: „Die Substanz spricht auf herkömmliche Drogentests nicht an“, so der Experte. U47700 kann nur mittels Bluttest nachgewiesen werden, was es wohl nicht nur für Substitutionspatienten sondern auch für Jugendliche attraktiv machen könnte.

Yvonne Riemer, Leiterin der Innsbrucker Drogenambulanz, hat bislang noch nichts von „Pinky“ gehört – weder von Patienten noch von Mitarbeitern. „Es scheint in Tirol noch nicht angekommen zu sein. Aber in der Regel dauert es etwas, bis neue Substanzen von Wien, Kärnten und Salzburg zu uns in den Westen schwappen“, so Riemer.

Laut Farbmachers Einschätzung fällt der Konsum und Besitz dieses eigentlich starken Schmerzmittels unter das „Neue Psychoaktive Substanzen Gesetz“ (NPSG) und nicht unter das Suchtmittelgesetz. Damit tut sich die Exekutive auch bei der Strafverfolgung schwerer: Konsum und Besitz sind bis zu einem gewissen Ausmaß straffrei. Nur die Herstellung, der gewinnbringende Weiterverkauf oder die Weitergabe werden stärker bestraft.

Neben Pinky kommen im Monat Dutzende neue psychoaktive Substanzen auf den Markt – ihre Wirkung ist kaum einzuschätzen. „Man kann die Sachen einfach übers Internet bestellen und das ist extrem gefährlich. Da kann ja alles zusammengepanscht sein“, weiß auch Riemer. Sie kann nicht ausschließen, dass „Pinky“ auch in Tirol unter das seit einiger Zeit kursierende „Fetanyl“ gemischt worden ist und somit längst am Markt vorkommt.

Einig sind sich die Experten somit auch bei ihrer Warnung: „Generell sollte man von solchen Substanzen die Finger lassen, weil man nie weiß, welche Wirkung sie auf den Körper haben können.“