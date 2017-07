Von Michael Domanig

Thaur – Die archäologischen Überraschungen in Thaur reißen nicht ab: Im November 2016 waren beim Abriss der Ruine eines abgebrannten Bauernhauses neben dem Romedikirchl alte Mauern und eine historische Brandschicht aufgetaucht, „die so gar nicht zur nahen Burgruine Thaur passen wollten“, wie Joe Bertsch, Obmann des Dorfgeschichtsvereins Chronos Thaur, erzählt. Die C-14-Analyse der Brandschicht ergab dann völlig unerwartet, dass das Material aus römischer Zeit stammt, konkret aus der Spätantike (um 350 n. Chr.).

Dies warf viele neue Fragen auf: Schließlich waren Spuren der Römer bisher nur vom Thaurer Talboden bekannt gewesen, nicht aber in dieser Höhenlage. Die Hoffnung auf weitere Erkenntnisse ruhte auf dem schmalen Grundstreifen bis zur Mauer der Vorburg, der noch unberührt geblieben war. Genau dort waren die Archäologen der Firma Talpa heuer wieder im Einsatz – und konnten dem Puzzle zumindest weitere Steine hinzufügen: Entscheidend war dabei der Sensationsfund einer byzantinischen Goldmünze aus der Zeit um 500 n. Chr., geprägt unter dem oströmischen Kaiser Anastasios I. (Regierungszeit 491 bis 518).

Nachdem die Münze – übrigens zusammen mit zwei Mühlsteinen – direkt in der Brandschicht entdeckt wurde, „dürfte das ursprüngliche Gebäude, das um 350 errichtet wurde, wohl bald nach 500 abgebrannt und eingestürzt sein“, schließt Bertsch. Allerdings sei die Siedlung in der Folge nicht aufgegeben, sondern der Versturz eingeebnet und darüber ein neues Gebäude errichtet worden.

Doch welcher Funktion könnten diese Gebäude gedient haben? „Es geht hier um die Zeit nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reichs, die Zeit der Völkerwanderung – und der Wissensstand über diese Epoche ist in Tirol denkbar dürftig“, schickt Bertsch voraus. Doch viele Anzeichen sprächen dafür, dass am Thaurer Schlossbichl der erste Nachweis einer so genannten „spätantiken Höhensiedlung“ in ganz Nordtirol gelungen sein könnte. „Dieser Siedlungstypus entwickelte sich zu einer Zeit, als der Siedlungsraum am Talboden vielfach zu unsicher wurde“, führt Bertsch aus. Und der Standort in Thaur, das hätte auch ein Experte des Bundesdenkmalamts angemerkt, war „strategisch ideal“ – ein ausgedehntes Hochplateau, geschützt durch steile Felsabbrüche, mit günstiger Wasserversorgung. „Dort oben könnten Vertreter der Militär- oder Verwaltungsebene gelebt haben“, vermutet Bertsch, „ein Bauer aus dem Dorf hatte damals keine Goldmünzen.“ Und die Höhensiedlung könnte durchaus länger Bestand gehabt haben, glaubt er. Im Hohlweg südöstlich der Burg habe man z. B. ein regulär bestattetes Skelett von ca. 700 n. Chr. gefunden: „Es gibt also auch Hinweise auf einen Friedhof für diese Siedlung.“ Im Herbst soll der Wiesenbereich westlich und östlich des Romedikirchls mittels Bodenradar noch einmal genau erkundet werden.

Die neuen Funde sollen auch ins Besucherzentrum einfließen, das im – derzeit entstehenden – Ausflugsgasthaus beim Romedikirchl geplant ist. Der Verein Chronos und der Naturpark Karwendel werden den Ausstellungsraum gemeinsam bespielen. Ein Schwerpunkt wird dabei die lange, spannende Thaurer Siedlungsgeschichte sein.