Garmisch-Partenkirchen – Eine 39 Jahre alte Frau spazierte am Montagabend in Garmisch-Patenkirchen entlang des Loisachuferwegs. Gegen 21 Uhr wurde sie von einem Unbekannten am Kreuzsteg angesprochen. Als sie nicht auf das Gespräch eingehen wollte, griff sie der Mann von hinten an, versuchte sie zu Boden zu ziehen und griff ihr dabei in den Schritt. Der Frau gelang es, sich loszureißen und wegzulaufen. Von zu Hause aus informierte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter erbrachte aber keinen Erfolg.

Die Kripo Garmisch-Partenkirchen beschreibt den Täter als etwa 165 cm großen Mann Anfang 20 mit dunklem Teint, dunklem Haar und einer Undercut-Frisur. Auffällig sei vor allem sein Gebiss: „Die Zähne wirkten, als wären sie abgeschliffen“ heißt es in der Meldung. Der Mann trug Bluejeans und ein rotes Sweatshirt, er sprach gebrochen deutsch und englisch.

Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 0049-8821/9170. (TT.com)