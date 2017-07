Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck — Schönberg an der Brennerautobahn, Obsteig entlang der Route Richtung Fernpass, Grins an der Arlberg-Schnellstraße, Fügen an der Zillertal-Bundesstraße, Ampass an der Inntalautobahn: fünf Tiroler Orte, fünf Menschen oder Familien stellvertretend für unzählige andere, für die der Begriff „Verkehrshölle" Alltag ist. Und die auch dafür stehen, dass der Verkehr ein generelles, das ganze Bundesland betreffendes, immer noch weiter zunehmendes Problem ist. Das ganze Jahr über, jeden Tag und jede Nacht. Wochenenden wie dieses, an denen es sich von Nord bis Süd, von Ost bis West staut, sollten allen die Augen öffnen.

Wohnen in den Bergen, inmitten der Autobahn: Möglich ist das in Schönberg, in der großen Schleife der A13 am Ende des Lärmschutz-Tunnels Richtung Süden. Durch die 26-spurige Mautstelle spitzt sich die Situation zusätzlich zu, durch stetiges Bremsen, Aufs-Gas-Steigen, Hupen dringt weiterer Lärm zu den Häusern der Siedlung. „Immer wenn es möglich ist, flüchten wir auf die Berge. So hoch wie möglich. Die Kinder brauchen frische Luft!", sagt Martina Franceschinel, Mutter von zwei Söhnen. Der Jüngere hat Bronchitis, muss häufig inhalieren. Sie macht sich große Sorgen.

„Es ist schwer zu ertragen." Sie und ihr Mann Clemens können ihren Kindern kein schützendes Zuhause bieten, keinen Ort, an dem man sich zurückziehen, erholen kann. Die Fenster haben eine Dreifach-Verglasung, das Haus eine kontrollierte Wohnraumlüftung — „damit wir nicht lüften müssen" —, der Garten bleibt meist unbenützt. Alles ist darauf ausgerichtet, schädliche Einflüsse von draußen so gut wie möglich abzuhalten. Ihr Wunsch, „die Gesundheit unserer Kinder wieder gewährleisten zu können", ist eigentlich ein Grundrecht, das allen zusteht.

An der Arlberg-Schnellstraße SS16: Karin Wilhelm aus Grins erinnert sich an Zeiten, „als hier alle zehn Minuten zwei bis drei Autos" vorbeifuhren. Heute können es auch einmal 27 Lkw in sechs Minuten sein oder auch einer hinter dem anderen. In der Nähe liegt ein Kinderspielplatz, „an dem man sich anschreien muss", und auch das Gespräch mit dem Nachbarn über den Zaun sei nicht möglich, „ohne sich gegenseitig anzubrüllen". „Wenn durch den Verkehr schon mehr Einnahmen ins Land fließen, dann sollte damit auch die Bevölkerung geschützt werden", sagt Karin Wilhelm.

„Lärm, Abgase: Warum müssen wir alles schlucken?" Im Kinderzimmer der Familie Riser in Obsteig, in dem die sechsjährige Tochter schläft, geht während der Woche immer zwischen 4 und 5 Uhr Früh das Babyphone an. Um diese Zeit setzt sich der Lkw-Verkehr in Bewegung und löst den Alarm aus — „bei geschlossenem Lärmschutzfenster!", wie Andreas Riser sagt. Er ist verzweifelt: „Wir wohnen am östlichen Ortsanfang, unser Haus liegt direkt an der Bundesstraße." 95 Dezibel wurden gemessen — „in einer Firma müsste ein Mitarbeiter, der diesem Lärm ausgesetzt ist, Gehörschutz tragen!"

„Verkauf's und geh weg!" Diese Worte ihrer Tochter gehen Margarete Weisleitner, Obfrau des Vereins „L(i)ebenswertes Zillertal", aus Fügen immer wieder durch den Kopf. Die Geschichten der Menschen hier unterscheiden sich nicht von jenen an anderen Verkehrsrouten: „Die Lebensqualität ist sehr schlecht." Die Bewohner gehen oft zu Fuß nach Hause und holen ihr Auto später, weil alles blockiert ist. „Am Samstag sind wir hier überhaupt eingesperrt." Verkehrszählungen würden erst nach Bereichen durchgeführt, an denen viele schon abgefahren sind. „Es ist eine Farce." „Während namhafte Städteplaner den Verkehr in den Untergrund verbannen und den Bewohnern Lebensraum zurückgeben, müssen wir unter dem Verkehr durch", spricht sie ein aktuelles Projekt an. „Der Verkehr ist der Götze. Das Zillertal hätte sich Besseres verdient."

Lokalaugenschein in Ampass: „Es ist eine Katastrophe", sagt Christian Pramsoler, Vater von drei Kindern im Alter von 8, 10 und 13 Jahren. „Warum hört die Schallmauer entlang der Autobahn mitten im Ort auf?", fragt er sich. Darüber hinaus wurden Sträucher und Bäume entfernt und auch die alten Leitschienen samt Grünstreifen und Bewuchs. Stattdessen leiten Betonschallleitwände den Lärm hinauf zu den Menschen. „Unsere Politik schaut auf alles andere, aber nicht auf die eigenen Bürger", ist Pramsoler bitter enttäuscht.

Wir müssen entscheiden, ob's wehtut. Das können weder Verkehrsplaner noch Rechenmodelle übernehmen." Als wäre alles nicht schon schlimm genug, sind viele dieser Menschen teils heftigen Anfeindungen ausgesetzt. „Warum habt ihr denn hier gebaut? Ihr seid selbst schuld!" Eine gute Frage, und wer die Antwort kennt, hat wohl eine Möglichkeit gefunden, auf steilen Berghängen etwa im Karwendel eine Vielzahl von Menschen anzusiedeln. Denn der Raum in Tirol ist begrenzt.

Sehr viele Menschen können es sich nicht leisten, das geerbte Haus leerstehen zu lassen und wegzuziehen. „Es war für uns die einzige Möglichkeit, eine Existenz aufzubauen", sagt Martina Franceschinel. „Die Autobahn ist der Eindringling, nicht der Mensch!"