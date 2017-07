Von Irene Rapp

Innsbruck – In Ernst Wunderbaldingers Büro hängt kein Bild von Alexander Van der Bellen, Österreichs Bundespräsidenten. Von der Wand lacht vielmehr Marcelo Rebelo de Sousa, Staatsoberhaupt von Portugal. Wer auf die Visitenkarte von Wunderbaldinger schaut, weiß auch, wa­rum: Der ehemalige Chef der Tiroler Sparkasse ist nämlich „Honorarkonsul von Portugal in Innsbruck mit dem Amtsbereich für die Bundesländer Tirol und Vorarlberg“.

Ein Titel, der trotz „Honorar“ und „Konsul“ nach mehr klingt, als er ist. Bei Personen, die sich so nennen dürfen, handelt es sich nämlich nicht um Berufsdiplomaten, sondern um „normale“ Bürger, die in ihrem Heimatland ehrenamtlich die Interessen eines fremden Staates vertreten. Mit „honor“ wiederum ist der lateinische Begriff „Ehre“ gemeint und nicht ein mögliches Honorar, welches Honorarkonsule vom jeweiligen Land erhalten.

Im Fall von Wunderbaldinger bedeutet das u. a., dass er Ansprechpartner für rund 400 Portugiesen in Tirol ist, die hier mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. „Du hast eigentlich keine Rechte, nur Pflichten. Es zählen nur die Ehre und das Prestige“, sagt Wunderbaldinger. Die meisten Aufgaben würden sich um Pass- und Staatsbürgerschafts- sowie Strafangelegenheiten drehen sowie um Unterstützung, wenn ein portugiesischer Tourist Hilfe braucht.

Kleiner ist der „Kundenkreis“ von Petra Streng. Die Volkskundlerin hat als Honorarkonsulin der Republik Guatemala für Tirol und Vorarlberg ca. 200 Guatemalteken zu vertreten und hat oft mit „Au-pair-Anfragen“ zu tun. Armand Hausmann wiederum war erst vor 14 Tagen gefordert: Ein Tourist aus Luxemburg verstarb in Tirol am Berg. „Ich habe psychotherapeutische Hilfe für den Sohn organisiert und bei der Rückführung des Toten geholfen“, erzählt der Honorarkonsul von Luxemburg.

Derzeit haben 37 Honorarkonsuln in Tirol ihren Sitz, weitere 22 finden sich in anderen Bundesländern, Tirol fällt aber in ihren Zuständigkeitsbereich. Schon bald könnten es mehr sein: „Es gibt Anfragen von einigen Ländern, die gerne mit einem Honorarkonsul in Tirol vertreten wären“, weiß Wunderbaldinger, der Präsident des „Consularischen Corps Tirol“ ist. In dem Verein ist ein Großteil der Honorarkonsuln zusammengeschlossen. Umgekehrt gibt es Tiroler, die gerne dieses Amt bekleiden würden, aber noch kein Land haben.

Doch „Honorarkonsul“ wird man nicht so ohne Weiteres: Die Länder suchen dafür vor allem nach „in Politik und Wirtschaft gut vernetzten Persönlichkeiten“. Das können Freiberufler, Künstler oder Wissenschafter sein. Wunderbaldinger etwa hatte in seinem aktiven Berufsleben bereits mit Portugal zu tun. Psychiater Hausmann hingegen lebt zwar seit über 30 Jahren in Tirol, ist jedoch gebürtiger Luxemburger. Mit einher geht u. a. eine Überprüfung „auf Herz und Nieren“ durch die Behörden. „Und wichtig ist Begeisterung für das jeweilige Land, wobei man die Landessprache nicht unbedingt beherrschen muss“, sagt Wunderbaldinger.

Von keinerlei Vorteilen durch den Titel „Honorarkonsul“ könne am Ende des Tages dann aber doch nicht die Rede sein. „Man kann sich besser vernetzen“, sagt Hausmann. „Das öffnet Türen“, bringt es Wunderbaldinger auf den Punkt.