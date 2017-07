Von Alexandra Plank

Innsbruck — Die Gemeinde Außervillgraten erwies sich vor Jahren als idealer Drehort für den Kinofilm „Hirschen", der die Landflucht zum Thema hatte. Schaut man auf die Statistik des Landes Tirol, so sticht der Osttiroler Ort mit einem Rückgang von 11,9 Prozent besonders hervor. (Die Zahlen beruhen auf den Daten der Bevölkerungszählungen 2006 und 2011.) Bürgermeister Josef Mair sagt dazu: „Es ist sehr ruhig bei uns, für manche wohl zu ruhig. Ich finde alle Initiativen, die den ländlichen Raum beleben, sehr positiv."

Vieles laufe in Außer­villgraten auch sehr gut: Das Dorf verfügt über zwei kleine Lebensmittelgeschäfte, auch eine Bank und ein Gasthaus sind an Infrastruktur vorhanden. „Ein wichtiges Thema ist für uns die Mobilität. Vor allem für die Jugend. Hier werden wir auch neue Wege gehen müssen und etwa Ruftaxis einführen. Die Finanzierung ist immer ein großes Thema", so Mair. Auch beim Ausbau und der Erhaltung des örtlichen Wegenetzes stoße die Gemeinde immer wieder an ihre Grenzen.

Laut Mobilitätsstudien lebt über die Hälfte der Österreicher am Land. 54 Prozent pendeln zur Arbeit. In der Oberländer Gemeinde Fließ sind es sogar 80 Prozent. Die Bewohner nehmen bis zu eine Stunde Anreise zur Arbeit in Kauf. Durch die Aufwertung des Ortes ist es aber in den vergangenen Jahren gelungen, sogar einen Zuwachs bei der Bevölkerung zu erreichen, erzählt Bürgermeister Hans-Peter Bock. „So eine Trendumkehr geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein jahrelanger Prozess. Wir haben unter anderem den Einheimischen günstige Baugründe zwischen 37 und 100 Euro pro Quadratmeter angeboten", schildert der Bürgermeister. „Wir haben viel in die Kinderbetreuung investiert. Wenn die Frauen nicht bleiben, gibt es keine Zukunft", weiß er. Der Masterplan forciert auch weibliche Betriebsnachfolgen und die Nutzung digitaler Potenziale sowie den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. In Fließ geht man indes einen Schritt weiter und will den Tourismus ankurbeln.

„Wir setzen auf einen sanften Zugang und haben mit Museum und Naturpark tolle Angebote. Wir brauchen auch Gäste, um Dienstleister wie Café und Friseur am Leben zu erhalten." Hermann Gahr, Landesobmann des Forums Land Tirol, ist es besonders wichtig, dass der Umgang mit dem sehr begrenzten Boden in Tirol — nur zwölf Prozent sind besiedelbar — verantwortungsvoll erfolgt. Bei der Baulandmobilisierung sieht er dennoch nicht so schwarz. Zahlreiche Gemeinden würden leistbaren Wohnbau ermöglichen, als Musterschüler nennt er Schwaz.

„Es muss aber jedem Tiroler klar sein, dass die Zeiten, in denen sich jeder sein Häuschen im Grünen bauen konnte, vorbei sind. Heute geht es um Verdichtung, und auch nicht so attraktive Flächen wie Wald oder Restflächen sollten genutzt werden", so der Nationalrat. Einmal mehr betont der Bauernvertreter, dass es einen Supermarkt-Stopp für Tirol brauche. Man sei europaweit führend bei der Dichte von Märkten.

Bezüglich des viel kritisierten Finanzausgleichs sagt Gahr, dass dieser besser als sein Ruf sei. Mehr Regionalität sei wichtig. Die großen Herausforderungen für die Gemeinden, wie Pflege und Kinderbetreuung, sollten durch Zusammenarbeit ermöglicht werden. „Gemeindefusionen bringen indes keine großen Einsparungen", ist Gahr überzeugt und verweist auf Studien der Schweiz.