Innsbruck – Am Mittwoch kurz nach 14.00 Uhr übersah ein 81-jähriger Italiener auf der A12 bei Innsbruck nach dem Bergisel-Tunnel in Fahrtrichtung Osten den vor ihm am linken Fahrstreifen wegen eines Staus anhaltenden, von einer 26-jährigen Tirolerin gelenkten Pkw.

Der 81-Jährige leitete noch eine Schnellbremsung ein und versuchte auszuweichen, fuhr jedoch der Tirolerin mit noch rund 60 km/h in das Heck. Durch die Wucht des Anpralles schleuderte der Pkw des 81-JährigenItaliener gegen ein weiteres Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. An den drei Pkw entstand Totalschaden. Unter anderem wurden am Auto der Tirolerin beide Achsen ausgerissen und auch der Tank platzte auf. Die 26-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und von einem zufällig anwesenden Rettungswagen in die Klinik Innsbruck gebracht.

Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis 15.30 Uhr nicht passierbar. Auch die A13 musste aufgrund des Unfalles in Fahrtrichtung Osten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Westast der A13 nach Innsbruck/Kranebitten umgeleitet. (TT.com)