Von Miriam Hotter

Oberndorf – Hindernisse sind da, um überwunden zu werden. Philipp Gatterer aus Oberndorf nimmt diese Lebensweisheit ernst: Der 18-Jährige springt über Bänke, Mauern und Stiegen. Denn der Schüler hat sich dem Freerunning und Par­kour verschrieben. „Für mich hat das mit Freiheit und vor allem mit viel Spaß zu tun.“

Auch wenn es bei Freerunning und Parkour meist darum geht, Hindernisse zu überwinden, so unterscheiden sich die beiden Sportarten in gewisser Hinsicht. „Bei Parkour gilt es, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen“, erklärt Gatterer. Im Gegensatz dazu ist Freerunning eine Fortbewegungsart, bei der es nicht zwingend um den kürzesten Weg geht. Hier, im Unterschied zu Parkour, bauen Sportler viele akrobatische Elemente ein, während sie Hindernisse überwinden. „Beim Freerunning kann man seine Persönlichkeit ausdrücken. Das liebe ich.“ Gatterers bisher größter Clou: ein Double-Backflip auf dem Boden (zweifacher Rückwärtssalto).

Der Schüler begeistert sich für diese Sportarten schon, seit er zwölf Jahre alt ist. „Ich bin damals mit Freunden viel auf dem Trampolin gehüpft. Dann dachten wir, dass es cool wäre, das Ganze auf dem Boden zu machen“, erinnert er sich. Auf der Suche nach passenden Trainingsmöglichkeiten stieß er auf den Verein „4 Elements Academy“ in Wattens. Dessen Gründer Lukas Steiner, einer der besten Free­runner der Welt, organisierte auch Trainings in Kitzbühel – für den jungen Oberndorfer die perfekte Gelegenheit, die Sportart zu lernen.

Mittlerweile ist Gatterer Mitglied des „4 Elements Teams“ und bekommt die Reisen zu so genannten Jams finanziert. „Das sind Veranstaltungen, bei denen man sich trifft und zusammen trainiert.“ Im Dezember vergangenen Jahres etwa nahm der 18-Jährige an „4 the love for movement“ in Den Haag in Holland teil, einer der größten Veranstaltungen für Freerunning und Parkour. „Da kommen immer so zwischen 300 und 400 Leute aus der ganzen Welt hin. Man kann sich untereinander austauschen und seinen Bekanntheitsgrad erhöhen.“

Um sich einen Namen in der Szene zu machen, nutzt Gatterer auch das Internet und veröffentlicht Bilder und Videos auf Facebook, Instagram und Youtube. „In Oberndorf kennen mich noch nicht so viele Menschen. In Linz oder Graz bin ich bekannter.“ Das kommt daher, dass die Sportarten vor allem im urbanen Raum ausgeübt werden und dort auch die meisten Bewerbe stattfinden. Im April lud zum Beispiel der „Union Freerunning Contest“ alle Freerunner aus Österreich zum Wettkampf nach Linz – wo Gatterer auf das Siegertreppchen hüpfte. Im Oktober plant der Oberndorfer eine Reise nach Santorin in Griechenland, um dort auch bei der Weltmeisterschaft sein Können unter Beweis zu stellen.

Dafür übt Gatterer zwei- bis dreimal pro Woche in einer eigens dafür geschaffenen Halle in Wattens – oder er probiert unterschiedliche Tricks auf dem Beachvolleyballplatz in seiner Heimatgemeinde. „Auf Sand zu trainieren ist immer am besten, weil man nicht so hart fällt.“

Die Verletzungsgefahr sei hoch, sagt Gatterer. „Wir tragen zum Beispiel keine Helme.“ Der Schüler selbst hat sich bereits am Sprunggelenk verletzt. „Auch mit dem Rücken hatte ich Probleme.“

Doch ans Aufhören hat Gatterer noch nie gedacht – zumindest hat er den Gedanken so schnell verworfen, wie er auf Wände laufen kann. „Ich brauche das Adrenalin.“

Mehr Sorgen machen sich seine Eltern. „Aber solange sie nicht dabei sind, finden sie es okay“, sagt der Schüler, der zugleich versichert: „Ich mache Sprünge ab einer gewissen Höhe erst, wenn ich mir sicher bin, dass ich sie auch schaffe. Der Spaß hört für mich auf, wenn ich weiß, ich könnte sterben.“

Ein großer Traum von Gatterer ist es natürlich, mit den ganz großen Freerunnern auf Reisen zu gehen und die Welt zu entdecken. Wenn ihm dieser Karrieresprung nicht gelingen sollte: „Dann werde ich Fotograf.“ Dies dürfte für den Schüler kein Hindernis darstellen.