Von Wolfgang Otter

Kufstein – Es sind erschreckende Bilder von Flüchtlingen in Seenot, die über die TV-Bildschirme flimmern. Das tägliche Grauen und Sterben auf dem Mittelmeer ließ Emil Droumev aus Kufstein nicht mehr los. Letztlich führten sie dazu, dass er sich für eine Hilfsmission meldete. Der 53-jährige gebürtige Bulgare wird in Malta an Bord eines Rettungsbootes gehen, um Flüchtlingen im Mittelmeer zu helfen. Emil Droumev wird Teil der Crew auf dem Boot Sea-Eye der gleichnamigen deutschen Hilfsorganisation von Hans-Peter Buschheuer aus Regensburg sein. 2015 stach die bayerische NGO erstmals mit ihrem Schiff in See, seither hat man nach eigenen Angaben 12.000 Menschen auf dem Meer geholfen und ihnen das Leben gerettet.

Rund zwei Wochen lang wird Emil Droumev ab dem 5. August vor der Küste Afrikas mit dem Schiff unterwegs sein. Ehrenamtlich und während seines Urlaubs. Das Meer ist ihm auch durchaus vertraut. Der Kufsteiner arbeitet ehrenamtlich mit Jugendlichen, die in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften untergebracht sind. Dazu gehen die Jugendlichen mit Betreuern beim Projekt Sailing4Kids auf einen Segeltörn. „Dabei müssen sie sich ihren Problemen stellen“, sagt Droumev. Aber auch im Brotberuf ist der Kufsteiner Erzieher bei Pro Juventute.

Da es ihm und seiner Familie gut gehe, „möchte ich etwas zurückgeben“, beschreibt er die Motivation, nun mit der Sea-Eye in See zu stechen. Und fügt an: „Ich kann nicht zuschauen, wie Tausende Menschen ertrinken“, sagt Droumev.

Es sei ein langer Prozess gewesen, bis er sich entschieden habe, „solange man aber die Politik betreibt, dass jeder, der ertrunken ist, kein Problem für Europa ist, weil man sich nicht um ihn kümmern muss, liegt es nahe, dass man da hinfährt und hilft“, sagt der Kufsteiner. Es störe ihn auch, dass die NGOs in die Kritik geraten, sogar mit dem Vorwurf der Schlepperei oder zumindest der Beihilfe konfrontiert werden. Der Kufsteiner kann darüber nur den Kopf schütteln. „Die Sea-Eye nimmt keine Flüchtlinge auf und transportiert sie nach Europa, an Bord kommen nur Verletzte oder kleine Kinder“, sagt Droumev. Die Vorwürfe gegen die Regensburger Organisation und andere NGOs seien auch untersucht worden, hätten sich als haltlos herausgestellt.

Die Arbeit der Crew, damit auch künftig seine, bestünde darin, Erste Hilfe zu leisten. „Wir fahren mit einem Beiboot hin und versorgen die Menschen mit Rettungswesten und Wasser“, erzählt der 53-Jährige. Verletzte werden an Bord genommen, „weil wir immer einen Arzt dabei haben“. Die Hilfscrew wartet dann beim Boot, bis ein großes Schiff zur Stelle ist, um die Flüchtlinge aufzunehmen. Das Ganze, so betont Droumev, wird über die italienische Küstenwache in Rom (MRCC) angeordnet und koordiniert. „Und ein jedes Schiff ist verpflichtet, zu helfen, sobald Menschen in Not sind“, erinnert der Kufsteiner an das internationale Recht.

Auch die österreichische Kritik an den Transporten der NGOs könne er nicht nachvollziehen: „Leider wird hier Innenpolitik mit dem Leiden von Menschen gemacht. Wohin sollen die Menschen zurückgebracht werden? Es gibt ja keine verlässlichen Partner in diesen Ländern. Wenn gewährleistet ist, dass den Menschen dort geholfen wird, ist das etwas anderes. Es gibt derzeit keine Alternative. Aber ich gehe dahin, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten, und nicht um Weltpolitik zu machen.“

Was ihn erwartet, könne er noch nicht sagen. Segelurlaub wird es auf alle Fälle keiner, „ich hoffe, dass mir grausame Bilder wie die von Kinderleichen erspart bleiben“, sagt Droumev und fügt an: „Aber wenn wir nicht helfen, wer soll es dann machen?“