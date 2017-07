Von Helmut Mittermayr

Reutte – Vor einem Jahr erhielt der Lions Club Reutte 67.670 Dollar aus einer weltweiten Computerspiele-Verkaufsaktion. Und gerade jetzt „läuft die Zeit“ wieder für die Löwen. Denn Koch Media hat den Serviceclub erneut ins Spiel gebracht, erklärt Reinhart Gratl, CFO der Koch Media Group. Der Hintergrund: Humble Bundle, englisch für „bescheidenes Bündel“, ist eine Plattform, über die Computerspiele weltweit digital verkauft werden. Dabei werden verschiedene Spiele eines Entwicklers zu einer Sammlung gebündelt, die der Käufer dann im Gesamten erwerben kann. Die Plattform verwendet das so genannte „Pay What You Want“-Prinzip. Dabei bestimmt der Käufer den Preis, den er bezahlen möchte, selbst.

Der Erlös der Verkäufe geht zu einem Teil an den Entwickler des Spieles (65 %), an Humble Bundle (20 %) und an eine geprüfte Charity-Organisation (15 %). Sowohl die verkauften Bundles als auch die Charity-Organisation wechseln alle zwei Wochen. Um Transparenz zu schaffen, sind auf der Website www.humble­bundle.com laufend die bisherigen Verkaufszahlen und Einnahmen der verschiedenen Bundles ausgewiesen.

Die Reutte betreffende Humble-Bundle-Aktion des Vorjahres erbrachte in zwei Wochen einen Umsatz von 742.354 US-Dollar und 185.340 verkaufte Game-Bundles. Nach abgeschlossener Abrechnung erhielt der Lions Club 67.670 US-Dollar. Das Geld kam einem Anna-Dengel-Spital in Äthiopien, der St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien, Wings for Life (Rückenmarkforschung) und einer Außerferner Brandopferfamilie zugute. Prüfungspflicht und Reporting der Aktivitäten des Lions Clubs Reutte nach San Francisco an die Humble-Bundle-Zentrale sind dabei vorgeschrieben.

Gestern Freitag gegen die Mittagszeit waren nach drei Tagen Laufzeit schon Bündel für 339.000 Dollar verkauft. Weitere elf Tage und acht Stunden läuft die Zeit herunter. 15 Prozent erhalten die Reuttener Löwen – und damit wie durch einen Durchlauferhitzer Menschen in Not.