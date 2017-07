Innsbruck - Was haben wir die letzten Tage gelitten. Ende Juli und doch wollte einfach keine Sommerstimmung aufkommen. Wie auch, bei gefühlten Minusgraden und vom Regen ständig eingeweichte Häuptern? Das Warten auf den Kaffeehaus-Besuch bei Sonnenschein oder die Wanderung ohne Winterjacke hat nun aber ein Ende.

Pünktlich zum Wochenende steigen die Temperaturen wieder an. Rund 30 Grad sollen es am Sonntag werden. Und es wird noch wärmer. Die nächste Hitzewelle ist im Anmarsch. Auf bis zu 35 Grad sollen die Quecksilbersäulen in Tirol am Dienstag steigen, sagt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Freitag voraus.

Ganz ungetrübt bleibt das Kaiserwetter, besonders in Tirol und dem weiteren Westen Österreichs, jedoch nicht. Ab dem späten Nachmittag können sich immer wieder schwere Gewitter bilden. Auch mit starken Regenfällen ist in den Abend- und Nachtstunden zu rechnen, teilt die ZAMG mit.

Regenschwerpunkt Tirol: 117 Liter pro Quadratmeter

Seit Dienstag war österreichweit neuerlich viel Regen zusammengekommen. Dieses Mal war der Schwerpunkt die Alpennordseite vom Bregenzerwald und Arlberg bis ins Salzkammergut. In Tannenheim im Außerfern regnete es bis Donnerstag etwa 117 Liter pro Quadratmeter. "Seit Montag fielen hier gar 157 Liter, fast so viel wie sonst in einem durchschnittlichen Juli", berichtet UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer in einer Aussendung. In Kössen fielen 99 Liter pro Quadratmeter. (TT.com)