Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Um 23.19 Uhr kam es letzten Juli in einem Wohnhaus bei den Sillhöfen zu einem Brand in der dortigen Tiefgarage. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die 80 Bewohner aus dem Haus evakuiert werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte den Brand nach rund zwei Stunden löschen. Dabei mussten die Florianijünger jedoch unter schwersten Bedingungen arbeiten. Durch die enormen Temperaturen waren sie gezwungen, sich teils am Boden kriechend zum Brandherd zu bewegen. Zudem drohte die Betondecke durch die Hitzeentwicklung einzubrechen.

Wie das Stadtpolizeikommando schon Tage nach dem Brand bekannt gab, hatte es sich damals um eine Brandstiftung gehandelt. Der Täter konnte jedoch nie gefunden werden, das Ermittlungsverfahren zu einem Brandschaden über 1,4 Millionen Euro musste von der Staatsanwaltschaft schließlich eingestellt werden.

Damit war die Justiz den Fall jedoch noch nicht los. Hatte ein Mieter des betroffenen Hauses doch Klage gegen die für die Berufsfeuerwehr zuständige Stadt Innsbruck eingebracht. Grund: Die Florianijünger hätten beim Brandeinsatz jede Sorgfalt außer Acht gelassen und unnötigerweise Schläuche über das Auto des Klägers gezogen und damit den Lack zerkratzt und Spiegel beschädigt. Im Wege der Amtshaftung habe die Stadt daher 2937 Euro an Reparaturkosten zu begleichen.

Nicht nur Rechtsanwalt Günther Egger blieb da als Anwalt der Stadt erst einmal die Spucke weg. Egger sah nämlich bei dem Einsatz nicht nur ein völlig konformes Vorgehen nach der Feuerpolizeiordnung, sondern bezweifelte anhand des Schadensbildes am Pkw, ob hier überhaupt die Feuerwehr Schadensverursacher war.

RA Egger dazu vor Richter Clemens Eppacher am Landesgericht: „Klar ist, dass auch die Feuerwehr unter möglichster Schonung der Substanz bei der Brandbekämpfung vorzugehen hat. Klar ist aber auch, dass gerade Tiefgaragenbrände ein großes Gefahrenpotenzial sowohl für die Bewohner als auch für die einschreitenden Feuerwehrmänner mit sich bringen. Hier muss im Dunkeln bei enormer Rauch- und Hitzeentwicklung mit schwerstem Atemschutz gearbeitet werden. Weder Explosionen noch Einstürze können ausgeschlossen werden.“

Laut Egger seien die Einsatzziele deshalb klar definiert: die Rettung von Mensch und Tier, den Sachschaden so gering wie möglich zu halten, das Schadensfeuer zu löschen, Personen zu bergen und weitere Umweltschäden und Sachschäden zu vermeiden. Keinesfalls vorrangig oder möglich sei es jedoch, in so einer Einsatzsituation Fahrzeughalter zum Umstellen ihrer Pkw ausfindig zu machen oder im Dunkeln Schlauchverläufe zu kontrollieren. Richter Eppacher in seiner Klagsabweisung: „Die Feuerwehr haftet bei rechtswidrigem und schuldhaftem Verhalten. Davon, dass ihre Organe hier unvertretbar gehandelt hätten, kann keine Rede sein. Selbst wenn die Feuerwehrmänner bei der Brandbekämpfung einen Schlauch über den Pkw gezogen und diesen dadurch zerkratzt hätten, wäre dieser Umstand angesichts der äußerst schwierigen und lebensgefährlichen Löschbedingungen nicht zu kritisieren.“

Ein richtungsweisendes Urteil. Der Innsbrucker Branddirektor Helmut Hager zur TT:

„Wir sind froh, dass das Urteil so ausgegangen ist. Man muss immer berücksichtigen, zu welchen Einsätzen wir gerufen werden. Und da gehört ein Tiefgaragenbrand zu den gefährlichsten Einsatzszenarien. So etwas verlangt den Leuten alles an Know-how und Leistungsfähigkeit ab.“