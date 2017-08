Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Warum liegt hier eigentlich ein Schuh? Diese Frage stellte sich uns zu Beginn der Recherchen. Ein sportlicher Treter, ein ausgelatschtes Exemplar oder ein Schlapfen: Am Straßenrand fanden sich immer wieder einzelne Schuhe. Wie konnten sie hier landen und wo sind die zweiten?

Das Rätsel der Schuhe bleibt vorerst ungelöst. Doch es gab prompt jede Menge anderer Antworten. Darin kommen Kühlschrank und Couch bis zu Autoreifen und Waschbecken vor. Ein herrenloser Schuh ist entlang der Straßen nämlich das geringere Übel. Verlorene oder liegen gelassene Gegenstände und prall gefüllte Müllsäcke sind das größere.

„Es gibt nichts, was wir nicht gefunden hätten: Kühlschränke, sämtliche Elektrogeräte und Einrichtungsgegenstände“, ärgert sich Werner Wildauer von der Landesstraßenmeisterei Matrei. Mit seinem Frust ist er nicht alleine. „Selbst eine Waschmaschine stellten Autolenker ab“, ergänzt Manfred Dengg von der Straßenmeisterei Zell am Ziller. Schuhe seien noch das Normalste, findet Kollege Thomas Schennach von der Straßenmeisterei Zirl. „An Parkplätzen sind die Ablagerungen extrem. Wir fanden schon eine komplette Wohnzimmer-Einrichtung.“

Seit 2009 läuft die Bewusstseinskampagne des Landes „Bleib sauber“. Auf Plakaten heißt es so schön: „Ich bin die B179 und kein Müllplatz.“ Temporär zeigt das Wirkung. Doch à la longue verhallt der Spruch im Verkehrslärm. Derzeit rückt etwa das Team von Wildauer zweimal pro Woche aus, um Müll aufzulesen. Etliche Kilos kämen da zusammen.

Illegale Müllablagerungen sind ein Problem und können zu einer Anzeige führen. Ein weiterer nicht unwesentlicher Teil ist achtlos weggeworfenes Verpackungsmaterial: Plastikflaschen, Dosen, Burgersackerln. Dabei will etwa der Fast-Food-Vertreiber mit dem goldenen „M“ ein sauberes Erscheinungsbild pflegen.

„Wir betreiben vor Ort Bewusstseinsbildung mit Plakaten und stellen viele Mülleimer um die Restaurants auf. Mitarbeiter klauben mehrmals am Tag rundherum Müll, großteils fremden, auf“, erklärt McDonald’s-Sprecherin Ursula Riegler. Zudem habe sich der Konzern in Österreich etwas einfallen lassen. Seit sechs Jahren laufe eine Kooperation mit dem Fachverband der Fahrschulen, um Auto-Anfänger für das Thema zu sensibilisieren. Info-Material werde gereicht. Klärt ein Lehrer auf und fährt mit seinem Schüler zum Fast-Food-Autoschalter, gebe es ein Getränk und einen Burger kostenlos. Gratis, aber nicht umsonst quasi. So soll Müll vermieden werden, erhoffen sich die Strategen.

Letztlich liege die Verantwortung allerdings bei den Autofahrern. Das findet nicht nur Riegler, sondern auch Emil Hell vom Verkehrsmanagement der Asfinag. Oft fehle aber das Bewusstsein. Raus aus dem Fenster und weg ist der Müll. „Wir können nur an die Lenker appellieren, nichts wegzuschmeißen und Ladegut zu sichern“, betont Hell.

Beides Mal drohen Strafen. Jeder Bürger ist per Gesetz verpflichtet, Müll fachgerecht zu entsorgen und jeder Lenker hat Ladegut ordnungsgemäß zu sichern. Ansonsten fällt, wie bereits geschehen, ein Schlauchboot, ein Waschbecken oder eine Matratze auf die Fahrbahn. Die Lenker würden davon nichts bemerken oder das Gut einfach zurücklassen, meint Hell.

Damit sei jedoch die Verkehrssicherheit gefährdet. Wer massive Gegenstände auf der Straße bemerkt, sollte umgehend einen Notruf absetzen. Auch kleine Dinge richten mitunter großen Schaden an. „Eine Zeitung, die verweht wird, kann zu einem Unfall führen“, gibt er zu bedenken.

Mehrere Risiken berge das Autodach: Ist ein Dachträger nicht richtig verschlossen, können Gegenstände auf der Straße landen. Und wer etwas am Dach vergisst, der ist es schneller los, als ihm lieb ist.

Dieses Schicksal ereilt wohl auch viele Schuhe. Beim Wechseln auf dem Auto oder Lkw abgestellt und davongebraust, fliegen die Schuhe und das Rätsel löst sich in Luft auf.