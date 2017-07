Trotz intensiver Sicherungsmaßnahmen scheint der Innsbrucker Rapoldipark nicht so recht zur Ruhe zu kommen. Zumindest nachts bleibt der Pradler Park, an dessen Rand im Juni 2005 die Studentin Daniela Kammerer ermordet worden war, ein gefährliches Pflaster. Ende März mussten dies auch zwei männliche Parkbesucher und eine Frau feststellen. Sie waren von vier Nordafrikanern angegriffen worden. Dabei soll ein 36-jähriger Marokkaner nicht zimperlich vorgegangen sein. Laut Polizei hatte er mit seinem Begleiter die Opfer brutal mit Tritten und einer Flasche attackiert. Die beiden sitzen seither in Untersuchungshaft, die zwei anderen Mitglieder der Gruppe sind bis heute flüchtig. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat nun trotzdem eine Anklage gegen das Quartett am Landesgericht eingebracht. Vorwurf: Raub und versuchte, absichtlich schwere Körperverletzung. Das in Haft befindliche Duo soll laut Anklage zudem weitere Passanten attackiert haben, im Zuge dessen die Opfer teils mit Gewalt ihrer Wertsachen entledigt worden waren. Je nach Tatbeteiligung drohen den Angeklagten, für die die Unschuldsvermutung gilt, bis zu zehn Jahre Haft. Der Prozesstermin steht noch aus.

Verantworten musste sich gestern hingegen ein Afghane – spät, aber doch – wegen Stalkings. Der 34-Jährige hatte eine einst verehrte Tschetschenin über Jahre per SMS-Nachrichten verfolgt. Deren Inhalt war teils so arg, dass der Sohn der Frau darüber zu weinen begann. Die Frau reagierte mit Abschalten des Handys und Sperren der Anrufernummer. Dies nützte freilich nichts, da der Afghane darauf die Handys wechselte. Zum Schluss erschienen bis zu 53 Nachrichten pro Tag am Display. Zur Anzeige schritt die Frau trotzdem erst nach zwei Jahren, da die Russin schlicht nicht dachte, dass ihr die Polizei in so einem Fall helfen könne. Jetzt hat der Spuk ein Ende. Richterin Heidemarie Paul sah das zulässige Maß weit übertroffen. Zur Hälfte bedingte 600 Euro Geldstrafe folgten.

Nach acht Jahren kommt nun indes ein Oberländer Autohaus doch noch zu seinem Geld. Ein Holländer hatte ein unter Eigentumsvorbehalt stehendes Auto mit 3854 Euro Restschuld einfach in die Niederlande verbracht und konnte nicht mehr zur Zahlung bewegt werden. Jetzt arbeitet der Holländer aber wieder in Tirol. Dem gestrigen Veruntreuungsprozess folgte das Versprechen auf Bezahlung und eine Diversion. (fell)