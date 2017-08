Innsbruck - Er soll sie an der Hand gepackt, mehrmals ins Gesicht geschlagen und sich schließlich an ihr vergangen haben: Eine vermutliche Vergewaltigung hat am Mittwochmittag eine Frau in Innsbruck zur Anzeige gebracht. Das Problem nur: Genau Angaben, etwa zum Tatort, konnte sie nicht machen.

Die 27-Jährige sei, laut Polizei, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurz nach 2 Uhr von der Adamgasse in Richtung der Andreas-Hofer-Straße unterwegs gewesen, als sie von dem Unbekannten überfallen wurde. Dabei war sie mit einem bunten Rad mit neonfarbenen Speichen unterwegs. Durch die Schläge des Unbekannten wurde sie im Gesicht und an der Schulter verletzt.

Zeugen gesucht

Um das vermeintliche Verbrechen aufzuklären, sucht die Polizei nach Zeugen. Von Interesse sei, ob etwa jemand das Opfer schreien gehört oder zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht habe. Ebenfalls der Standort des Fahrrades könnte für die Ermittlungen wichtig sein.

Zweckdienliche Hinweise werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Innsbruck unter der Nummer 059133 75 3101 erbeten. (TT.com)