Innsbruck – Elf frisch geschlüpfte Entenjunge und ihre Mutter verirrten sich am Mittwoch auf das Dach des TÜV Austria Gebäudes in Innsbruck. Mitarbeiter entdeckten die Tierfamilie in den frühen Morgenstunden über ihren Köpfen, als diese über ein Glasdach watschelte. Gemeinsam mit dem Tierschutzverein starteten sie sofort eine Rettungsaktion. Bei diesen Temperaturen hätten die Enten ohne Wasser und Schatten wohl schlechte Überlebenschancen gehabt. Die gefiederten Tiere wurden anschließend am Innsbrucker Baggersee wieder in die Freiheit entlassen. (TT.com)