Von Liane Pircher

Innsbruck – Mit dem neuen Schuljahr 2017/18 treten erste Maßnahmen der vor dem Sommer beschlossenen Bildungsreform in Kraft, wie etwa die Befristung neuer Schulversuche oder die Ermöglichung eines freiwilligen zehnten Schuljahrs für Flüchtlinge. Außerdem fällt der Startschuss für die Neue Oberstufe (NOST) – allerdings müssen die Schulen hier noch nicht mitmachen.

In Tirol werden dieses Jahr von den weiterführenden Schulen zwei AHS und 16 BMHS auf die neue Form der Oberstufe umsteigen. Anders als derzeit muss dann nicht das Schuljahr insgesamt positiv abgeschlossen werden, sondern jedes Semester. Umgekehrt bleiben positive Teilleistungen auch bei einem Gesamt-Fünfer erhalten, bis zu zwei negative Semestermodule können in die nächste Klasse mitgenommen werden.

Ändern wird sich auch etwas bei den Schulversuchen: Diese dürfen künftig nur noch zeitlich befristet durchgeführt werden. Höchstdauer ist dabei die Zahl der vom Versuch betroffenen Schulstufen plus zwei Schuljahre. Anschließend muss entschieden werden, ob sie ins Regelschulwesen überführt werden oder eben nicht. Für derzeit laufende Schulversuche gibt es eine Übergangsfrist bis 2025. Hierzulande wird mit diesem Herbst nur ein neuer Schulversuch, nämlich der duale Abschluss am Akademischen Gymnasium Innsbruck, starten. Ausgebaut wird die so genannte „digitale Grundbildung“. Tablets sollen in Klassenstärke vorhanden sein, neu kommen heuer etwa in Tirol vier Neue Mittelschulen dazu, in denen bereits ab der ersten Klasse jedes Kind über ein Tablet verfügt. Insgesamt wird an 169 Schulen die neue verbindliche Übung „Digitale Grundbildung“ mit insgesamt zwei bis vier Wochenstunden in der Unterstufe und an den Neuen Mittelschulen eingeführt. Neu ist auch, dass als Frühchen geborene Kinder später eingeschult werden können: Eltern können sich aussuchen, ob für die Schulpflicht der tatsächliche Geburtstag des Kindes oder – bei früherer Geburt – der laut Mutter-Kind-Pass errechnete Geburtstermin herangezogen werden soll.

Erste Schritte gibt es bei den aus den Landesschulräten hervorgehenden neuen Bildungsdirektionen: Bis 30. Juni 2018 ist die Stelle des neuen Bildungsdirektors zu besetzen. In Kraft tritt die neue Behördenstruktur aber erst 2019. Ebenfalls erst mit dem nächsten Schuljahr wirksam werden die großen Brocken der Bildungsreform wie die Änderungen bei den Gruppengrößen oder die Schulcluster. Ab Herbst werden in den einzelnen Bundesländern laut Bildungsministerium jedoch schon runde Tische stattfinden, an denen Details besprochen werden.

Weitergehen soll auch der Ausbau der Ganztagsschule: Mit Inkrafttreten des Bildungsinvestitionsgesetzes am 1. September stehen bis 2025 insgesamt 750 Mio. Euro dafür zur Verfügung – sowohl für verschränkte als auch getrennte Gruppen.

Abschied nehmen heißt es von der Hauptschule: Mit diesem Schuljahr durchlaufen die letzten 2000 Schüler die noch nicht auf die Neue Mittelschule umgestellten vierten Klassen der Hauptschule. Nicht wirklich ändern wird sich in nächster Zeit die Ferienregelung in Österreich. Die Bildungsministerin hat den Schulpartnern im Zuge der Verhandlungen des Bildungsreformpakets zwar wiederholt angeboten, eine neue Ferienregelung in Angriff zu nehmen. Dies wurde aber abgelehnt. Damit bleiben Eltern von mehreren Kindern an verschiedenen Schulen mitunter verschiedene (Kurz-)Ferientermine.