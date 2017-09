Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Geschichte ist pikant und beschäftigt schon seit Juni die Universität Innsbruck. Es geht um den Verdacht, dass ein bekannter Innsbrucker Universitätsprofessor und gerichtlich ­beeideter Sachverständiger Teile seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 2011 abgeschrieben bzw. klar gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verstoßen habe.

Jetzt liegt das endgültige Gutachten des renommierten Plagiatsforschers Stefan Weber vor und untermauert den Verdacht. Die Universität wurde darüber informiert. Der Gerichtsgutachter, der die Vorwürfe von sich weist, aber Anfragen für eine Stellungnahme unbeantwortet lässt – wie auch sein Rechtsanwalt Lothar Stix –, hat zwischenzeitlich Weber wegen übler Nachrede geklagt.

Wie jedoch aus der Klageschrift hervorgeht, betont der Betroffene, dass er in seiner Dissertation nach den seinerzeit anerkannten Regeln sehr sorgfältig gearbeitet habe. Dazu legt er mehrere Gutachten vor. Aber selbst er führt an, eine Plagiarismus-Analyse mit einem einschlägigen Software-Programm habe ergeben, dass die gegenständliche Dissertation einen PlagLevel von 14,7 Prozent aufweise. Allerdings sei dies ein im Vergleich mit anderen akademischen Arbeiten und Dissertationen niedriger Wert, der deshalb für die sorgfältige Ausarbeitung spreche. So weit, so gut.

Die Expertise von Plagiatsjäger Stefan Weber kommt jedoch zu einem ganz anderen Schluss. Und nicht nur die. Der TT liegt nämlich ein Schrei­ben eines deutschen Universitätsprofessors vor, dessen Vortrag Eingang in die umstrittene Innsbrucker Doktorarbeit gefunden hat. „Eigentlich müsste ich stolz sein, mit einer meiner Arbeiten so ausführlich wörtlich in einer Dissertation zu Wort gekommen zu sein. Aber leider hat der Verfasser vergessen, die wissenschaftlich bei solchen Übernahmen üblichen Anführungsstriche zu setzen und meinen Namen anschließend als Quellenangabe hinzuzufügen“, schreibt er. Und weiters meint der deutsche Professor, er fühle sich in den übernommenen Passagen „wie zu Hause“. Bei geringfügigsten Abweichungen an einer Handvoll Stellen sei dem Verfasser ein hervorragendes Plagiat seiner Ausführungen gelungen.

Trotzdem ärgert sich auch der deutsche Professor über die Vorgangsweise seines Innsbrucker Kollegen. „Ärgerlich, dass er sich an einigen Stellen noch nicht einmal die Mühe gemacht hat, bei einigen bei mir im Plural stehenden Begriffen das zugehörige Verb ebenfalls in die Singularform umzuwandeln, wenn er zuvor aus meinem Plural einen Singular gemacht hatte.“

Stefan Weber sieht dem Prozess im Oktober gelassen entgegen. Für den Tiroler Gerichtsgutachter steht allerdings viel auf dem Spiel, schließlich geht es auch um die wissenschaftliche Reputation seiner Tätigkeiten sowie seinen akademischen Titel. Webers Beurteilung fällt klar aus: Der Verfasser der Doktorarbeit habe in Täuschungsabsicht wesentliche Teile der theoretischen Ausführungen seiner Dissertation aus vorwiegend bundesdeutschen Quellen sowie einem EU-Bericht ohne Anführungszeichen und weitestgehend auch ohne Quellenangaben abgeschrieben, daher plagiiert. „Insgesamt wurden Textplagiate auf 53 von 178 Seiten der Dissertation festgestellt (29,8 Prozent). Zum weit überwiegenden Teil sind pro betroffener Seite 75 bis 100 Prozent plagiiert.“

Für Weber handelt sich um massive Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis – nicht zuletzt deshalb, weil die Plagiatsquellen auch „rangniedrigere“ Qualifikationsschriften wie eine Seminararbeit, eine Magisterarbeit und eine Diplomarbeit seien und weil oft seitenweise am Stück abgeschrieben worden sei.

Letztlich darf man auch gespannt sein, wie die Uni Innsbruck in diesem Fall vorgeht.