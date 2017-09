Innsbruck – Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, liegt bei rund 1:1 Million. 24.000 Menschen sterben jährlich weltweit durch einen Blitzschlag, 240.000 werden verletzt. Mathias Steinhuber aus Innsbruck ist seit zwölf Tagen Teil dieser unrühmlichen Statistik. Bei einer Wanderung mit seiner Freundin Kathrin Klausner wurde der gebürtige Oberösterreicher beim Fotografieren auf dem Tinker Knob in Kalifornien vom Blitz getroffen.

Kurz vor ihrer Abreise aus den USA war das Paar aus Tirol mit einer ortskundigen amerikanischen Freundin auf dem Pacific Crest Trail unterwegs. „Man wandert dort auf einem Bergrücken entlang und kann immer wieder Abstecher auf verschiedene Gipfel machen. Beim Tinker Knob bin ich den beiden Frauen vorausgelaufen, weil ich mich auspowern und Fotos machen wollte“, erzählt der 31-Jährige im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Am Himmel waren Wolken und in der Ferne sahen wir auch Gewitter. Die sind aber südwestlich an uns vorbeigezogen.“

Am Gipfel des Berges sollte sich die Lage dramatisch schnell ändern. Noch während Steinhuber mit seiner Handykamera völlig verschwitzt die Umgebung fotografierte, gab es einen ohrenbetäubenden Knall. „Ich war ja noch auf dem Weg hoch und habe Mathias immer wieder gesehen. Als ich dann aufschaute, sah ich nur noch Rauch und Funken“, schildert seine Freundin die dramatischen Sekunden nach dem Einschlag und fügt hinzu: „Ich dachte nur: Er ist gestorben.“

Völlig panisch lief die 29-Jährige in Richtung Gipfel, als ein zweiter Blitz direkt neben ihr einschlug. Mathias war bewusstlos, seine Kleidung zerfetzt – Kathrin konnte ihn aber am Gipfel nicht sehen. Also lief sie wieder nach unten zu ihrer Freundin. Die Frauen alarmierten die Rettung und sorgten dafür, dass das Blitzopfer ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie selbst stiegen stundenlang zu Fuß ins Tal ab und fuhren von dort endlose zwei Stunden in die Klinik.

Der Wahl-Tiroler wurde nach einer Erstuntersuchung in einem nahegelegenen Krankenhaus in eine Spezialklinik für Verbrennungsopfer nach Sacramento überstellt. Erst nach sechs Stunden sah er seine Freundin unter enormen Schmerzen – und dem Einfluss starker Schmerzmittel – wieder. Ein Moment voll unendlicher Erleichterung und Dankbarkeit.

Eine Woche blieb das Paar im Krankenhaus, Kathrin immer an Mathias’ Seite. Von Freunden aus den USA empfingen sie in dieser Zeit enorme Anteilnahme und Hilfe. „Immer waren Freunde da, haben sich um mich und Kathrin gekümmert. Ich bin so dankbar für die Unterstützung, die wir erfahren haben. Ich nehme sehr viele positive Eindrücke aus dieser Zeit mit“, schildert Steinhuber. Außer einem 50-prozentigen Hörverlust auf einer Seite, Verbrennungswunden und Nervenschmerzen ist er bei bester Gesundheit. Im Krankenhaus konnte er schon wieder mit den Ärzten scherzen: „Hab ich jetzt Superkräfte?“ (rena)